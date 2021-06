A 35 años del día que D10S ascendió al cielo de los argentinos

Hubo un día que la leyenda ascendió a los cielos, fue un 22 de junio de 1986, cuando Diego se transformó en D10S. Fue el día de los dos goles a los ingleses por los cuartos de final del mundial de México.

Fue a solamente 4 años de Malvinas y cierto que el deporte tiene poco que ver con la guerra, pero había una dolor inmenso en la gente y ese partido era especial, tal vez, porque era el único terreno donde se podía hacer frente a la potencia.

Ese día, en solamente noventa minutos nacieron dos hechos sublimes: la "mano de D10S" y el mejor gol de la historia de los mundiales dos hechos que solamente Diego podía sintetizar.

Por mas que decir, queremos regalerte hoy un cuenta de Eduardo Sacheri, en la voz de Alejandro Apo, una pieza literaria de antología que sintetiza el sentimiento sobre Diego. Se llama "Me van a tener que disculpar" hace click acá si no lo viste, no te lo pierdas. Gracias Diego!!!