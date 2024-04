Móvil INCAA: "Hoy se notificó a más de 250 trabajadores que no debían presentarse" "Estamos padeciendo un ataque brutal a los puestos de trabajo y a toda la producción cinematográfica. El INCAA no bajó sus persianas, no está cerrado y nuestra pelea es más firme que nunca", aseguró Ingrid Urritia, de la comisión interna de ATE en el organismo, en diálogo con Fabián del Monte.