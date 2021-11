Más de 40 países han acordado eliminar gradualmente el uso de energía a carbón, la fuente de combustible más sucio. Los principales países que utilizan carbón, incluidos Canadá, Polonia, Ucrania y Vietnam, eliminarán gradualmente su uso de carbón para la generación de electricidad, y las economías más grandes lo harán en la década de 2030 y las economías más pequeñas en la de 2040.

Sin embargo, algunas de las economías dependientes del carbón más grandes del mundo, incluidas Australia, China, India y EE. UU., No participaron en el acuerdo, y los expertos y activistas dijeron a The Guardian que los plazos de eliminación paulatina que suscribieron los países seguí an siendo tarde demasiado.

El objetivo de "consignar el carbón a la historia" ha sido un enfoque clave para el Reino Unido como anfitrión de la cumbre Cop26, que tiene como objetivo poner al mundo en camino para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales.

El uso de carbón es una de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Agencia Internacional de Energía, y el uso del combustible contaminante se ha recuperado después de la caída temporal de las emisiones causada por los cierres cerrados del año pasado.