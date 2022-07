Spacey, de 62 años, se paró en el banquillo y habló claramente mientras respondía "inocente" a cada uno de los cinco cargos durante una audiencia en el Tribunal Penal Central de Londres, comúnmente conocido como Old Bailey.

El juez Mark Wall fijó la fecha del 6 de junio de 2023 para que comenzara el juicio y dijo que duraría de tres a cuatro semanas. Es probable que sea en Old Bailey, la sede de los juicios penales de más alto perfil de Gran Bretaña.

La ex estrella de "House of Cards", que dirigió el teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015, negó cuatro cargos de agresión sexual y un cargo de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Los incidentes supuestamente tuvieron lugar en Londres entre marzo de 2005 y agosto de 2008, y uno en el oeste de Inglaterra en abril de 2013. Las víctimas ahora tienen entre 30 y 40 años.

El abogado de Space dijo anteriormente que el actor “niega enérgicamente” las acusaciones.

A Spacey, que tiene direcciones en Londres y Estados Unidos, se le concedió la libertad bajo fianza y se le permitió regresar a Estados Unidos después de una audiencia preliminar el mes pasado. El juez continuó con la fianza incondicional del actor el jueves y dijo que se llevaría a cabo otra audiencia previa al juicio a principios de 2023.

Spacey agradeció al juez al final de la audiencia de 15 minutos. No hizo ningún comentario cuando salió de la corte y fue conducido a través de una multitud de fotógrafos y camarógrafos a un automóvil conducido por un chofer.

Spacey ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por la película de 1995 "The Usual Suspects" y un Oscar al actor principal por la película de 1999 "American Beauty".

Pero su célebre carrera se detuvo abruptamente en 2017 cuando el actor Anthony Rapp acusó a la estrella de agredirlo en una fiesta en la década de 1980, cuando Rapp era un adolescente. Spacey niega las acusaciones.

Spacey enfrenta una demanda civil separada por agresión sexual de Rapp en un tribunal federal de EE. UU. en Nueva York.