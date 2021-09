Google ha bloqueado temporalmente una cantidad no especificada de cuentas de correo electrónico del ex gobierno afgano, a medida que aumentan los temores sobre el rastro de papel digital dejado por ex funcionarios y sus socios internacionales.

En las semanas transcurridas desde la rápida toma de Afganistán por los talibanes de manos de un gobierno respaldado por Estados Unidos, los informes han destacado cómo los nuevos gobernantes podrían explotar las bases de datos biométricas y de nóminas afganas para cazar a sus enemigos.

En un comunicado el viernes, Google de Alphabet Inc no llegó a confirmar que las cuentas del gobierno afgano estaban siendo bloqueadas, diciendo que la compañía estaba monitoreando la situación en Afganistán y "tomando acciones temporales para asegurar las cuentas relevantes".

Un empleado del gobierno anterior dijo a la agencia de noticias Reuters que los talibanes están tratando de adquirir correos electrónicos de ex funcionarios.

A fines del mes pasado, el empleado dijo que los talibanes le habían pedido que conservara los datos almacenados en los servidores del ministerio para el que solía trabajar.

"Si lo hago, entonces tendrán acceso a los datos y comunicaciones oficiales del liderazgo del ministerio anterior", dijo el empleado.

El empleado dijo que no cumplió y desde entonces se ha escondido. Reuters no está identificando al hombre ni a su antiguo ministerio por preocupación por su seguridad.

Los registros de intercambios de correo disponibles al público muestran que unas dos docenas de organismos gubernamentales afganos utilizaron los servidores de Google para gestionar los correos electrónicos oficiales, incluidos los ministerios de finanzas, industria, educación superior y minas. La oficina del protocolo presidencial de Afganistán también utilizó Google, según los registros, al igual que algunos organismos gubernamentales locales.

La apropiación de bases de datos y correos electrónicos del gobierno podría proporcionar información sobre empleados de la administración anterior, exministros, contratistas del gobierno, aliados tribales y socios extranjeros.

“Proporcionaría una gran cantidad de información. El solo hecho de tener una lista de empleados en una hoja de Google es un gran problema”, dijo Chad Anderson, investigador de seguridad de la firma de inteligencia de Internet DomainTools que ayudó a Reuters a identificar qué ministerios administraban qué plataforma de correo electrónico.

Los registros del intercambiador de correo muestran que los servicios de correo electrónico de Microsoft Corp también fueron utilizados por varias agencias gubernamentales afganas, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores y la presidencia. Pero no está claro qué medidas, si las hay, está tomando la empresa de software para evitar que los datos caigan en manos de los talibanes.

Anderson dijo que valía la pena vigilar el intento de los talibanes de controlar la infraestructura digital construida en Estados Unidos. La inteligencia extraída de esa infraestructura, dijo, “puede ser mucho más valiosa para un gobierno incipiente que los viejos helicópteros”.