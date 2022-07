Según informes oficiales, existieron varios Incidentes peligrosos en laboratorios, hospitales y centros de pruebas de Covid del Reino Unido que expusieron potencialmente al personal al coronavirus y a otros peligros.

Muchos involucraron fugas y derrames de fluidos cargados de virus, pero también se llevaron a cabo investigaciones sobre una inundación en una instalación para animales que albergaba monos infectados con Covid, confusiones que llevaron a los científicos a trabajar en virus vivos por error y un investigador fue mordido por un hurón infectado. .

El Ejecutivo de Salud y Seguridad registró al menos 47 "sucesos peligrosos" relacionados con el coronavirus en las instalaciones de investigación, hospitales y laboratorios Lighthouse del Reino Unido durante el transcurso de la pandemia. Los informes de 37 casos fueron entregados a The Guardian bajo la Ley de Libertad de Información. El resto fue retenido debido a las investigaciones en curso.

Los informes reflejan la inmensa presión a la que se vieron sometidos los científicos, los trabajadores de la salud y el personal de los laboratorios Lighthouse cuando el Covid se extendió por Gran Bretaña. Las horas de los investigadores se dispararon mientras se apresuraban a comprender el nuevo virus letal. Mientras tanto, el personal y los especialistas del NHS enviados rápidamente a los centros de prueba fueron llevados al límite.

Los percances comunes fueron fugas, derrames y salpicaduras de fluidos cargados de virus, algunos a manos de humanos, otros en brazos de robots, lo que provocó evacuaciones rápidas y operaciones de limpieza por parte de equipos de riesgo biológico. Un problema recurrente en los laboratorios Lighthouse surgió cuando los hisopos en los kits de prueba caseros no se rompieron correctamente, lo que llevó a las personas a introducirlos a la fuerza en los tubos de muestra antes de enroscar las tapas. Esto creó lo que el HSE llamó una "bobina de resorte" que convirtió los hisopos en "proyectiles" cuando se destaparon los viales para la prueba.

En varias ocasiones, los científicos trabajaron con virus vivos sin las medidas de seguridad adecuadas porque creían que el virus había muerto, mientras que en otros incidentes, las muestras de pruebas positivas para covid se transportaron sin las precauciones adecuadas. Según los informes de HSE, dos trabajadores de la salud en un hospital en Chichester se infectaron con Covid después de no usar EPP, pero no hay evidencia de que el personal del laboratorio haya contraído el virus en errores relacionados con el trabajo. En la mayoría de los casos, el personal usaba el EPP adecuado.

El Instituto Nacional de Estándares y Control Biológicos, operado por el regulador de medicamentos del Reino Unido, fue investigado después de una inundación en una instalación de animales que albergaba titíes infectados con Covid. Más tarde se descubrió que el mismo laboratorio había violado múltiples normas de seguridad cuando los investigadores detectaron gotas de agua en la mesa y el piso del laboratorio después de calentar la reserva del virus Covid.

El riesgo de exposición se consideró "extremadamente bajo", pero el HSE descubrió que el laboratorio no cumplió con la planificación, el control y el seguimiento del trabajo de Covid, no proporcionó suficiente información y capacitación para permitir el manejo seguro del virus y no mantuvo la seguridad adecuada. Taladros

El laboratorio Porton Down de Public Health England, que también realizó un trabajo crucial en la pandemia de Covid, recibió la orden de mejorar la seguridad después de que un hurón infectado mordiera a un investigador. Una investigación sobre el incidente en mayo de 2020 encontró que el animal cortó la ropa protectora del científico y le extrajo sangre, lo que llevó a los gerentes a enviar al investigador a casa para cuidar la herida y aislarse.

El HSE envió un "aviso de mejora de la corona" en el laboratorio de Wiltshire y pidió a los gerentes que reforzaran la seguridad en varias instalaciones. Pero con el personal "sobrecargado" debido a "una duplicación de la carga de trabajo", el caso no se cerró durante un año.

Allen Roberts, subdirector de Porton Down para la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (antes Public Health England), dijo: “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros científicos de laboratorio. Las acciones que nos planteó HSE se han llevado a cabo y han ayudado a fortalecer aún más los sólidos sistemas y procesos implementados para garantizar que continuemos trabajando de manera segura”.

Un portavoz de HSE dijo que el "muy alto nivel de control" en el sector se reflejaba en su buen historial de salud y seguridad. “Los casos de etiquetado incorrecto o casi errores son extremadamente raros. Hay requisitos estrictos para reportar incidentes y también esperamos compartir inteligencia en todo el sector”, dijeron.

Vincent Theobald-Vega, exinspector de HSE y director de la consultora Safety 4 HEd, dijo que los laboratorios de biocontención, el equipo que se usa en ellos y numerosos protocolos de seguridad están diseñados para proteger contra los peores efectos de cualquier incidente. Pero para las personas que trabajan en los laboratorios, todavía existen riesgos, particularmente por el manejo de muestras. “Los laboratorios de investigación son generalmente entornos mucho más peligrosos que los laboratorios de procesos donde se realizan pruebas simples en un entorno de línea de proceso”, dijo.

“Cuando estos controles fallan, es importante que las personas entiendan qué salió mal para que puedan modificar los procesos y tratar de evitar que se desarrolle la misma situación la próxima vez. Este es el propósito principal de la investigación en la comunidad de salud y seguridad”, agregó. “Si las organizaciones no informaran, todos sabríamos mucho menos sobre las formas en que fallan los sistemas y, como resultado, los laboratorios serían mucho menos seguros”.

Un vocero de la MHRA dijo que la seguridad del personal era una prioridad máxima y que todos los casi accidentes o accidentes se investigaban minuciosamente a través de procedimientos internos de investigación de incidentes para entender por qué ocurrieron.

“Después de los dos incidentes relacionados con los procedimientos de emergencia mencionados por HSE, se revisaron todos los escenarios de emergencia y se actualizó nuestra capacitación para que el personal pueda responder adecuadamente en situaciones de emergencia. Estos incidentes se abordaron de inmediato y no representaron ningún riesgo significativo de daño para el personal”, dijo el vocero. “El incumplimiento de la normativa se ha abordado en su totalidad con cambios en el laboratorio y en los procedimientos operativos para su uso”.