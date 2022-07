Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, fue presionado dos veces, en una conferencia de prensa, con preguntas que le pedían que responda cuanto tiempo se iba a quedar Estados Unidos al lado de Ucrania y cuál era el límite de dinero que estaría dispuesto a gastar en la defensa del territorio europeo.

El presidente estadounidense respondió prometiendo otros 800 millones de dólares de ayuda militar a Kiev y señaló: “nos quedaremos con Ucrania, y todos los aliados se quedarán con Ucrania, el tiempo que sea necesario, y de hecho se asegurarán de que no sean derrotados”.

Sin embargo, no todo es color de rosas, dado que, a pesar de la ayuda militar que recibe Ucrania, tanto armamentística como económica, Biden no predijo que esto sea suficiente como para que el país europeo expulse a los rusos de su territorio. “No sé cómo va a terminar, pero no terminará con una derrota rusa de Ucrania”, opinó.

El presidente repitió la formulación cuando se le preguntó cuánto tiempo sería justo que los consumidores globales paguen precios más altos de gasolina porque la lucha continúa. La gente tendría que esperar “el tiempo que sea necesario; De hecho, Rusia no puede derrotar a Ucrania”.

Estados Unidos le brindará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania en los próximos días: “nuevos sistemas avanzados de armas y defensa aérea, más municiones de artillería, radar de contrabatería, municiones adicionales para Himars [artillería de cohetes] y un par de grandes sistemas de cohetes”.

Cabe recordad que Ucrania ya recibió más de 7.000 millones de dólares de Estados Unidos, y aun así el ejercito ruso sigue ganando territorio, de una manera moderada pero violenta.