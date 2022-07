El presidente del Gobierno español acudió a una rueda de prensa esta semana sin corbata y aseguró que daba así un ejemplo de cómo reducir el uso del aire acondicionado, que gasta electricidad.

"No llevo corbata. Esto significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. Y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país", declaró Sánchez.

A su vez, el líder de VOX, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de crear "debates estúpidos" tras aparecer en Moncloa sin corbata y denunció que el presidente del Gobierno trate de "ocultar la inflación que arruina a los españoles con ese tipo de gestos. No es que no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos", escribió Abascal en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la secretaria general del partido Popular de España (PP), Cuca Gamarra, respondió a Sánchez diciendo que él "debería salir de la Moncloa para empaparse de la dura realidad que viven los españoles".

"Hoy, los españoles son casi un 11% más pobres que hace un año. Y esta es la realidad de la sociedad español, la que no lleva la corbata", afirmó Gamarra en un video publicado en la cuenta de Twitter del PP.