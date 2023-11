El papa Francisco se comunicó con el presidente electo, Javier Milei, para felicitarlo por su victoria en el balotaje del pasado domingo, según fuentes cercanas al libertario. A pesar de las duras críticas que Milei había dirigido al sumo pontífice durante su etapa como panelista televisivo, el tono confrontativo disminuyó durante la última etapa de la campaña, e incluso se disculpó durante el debate presidencial.

Se ha anunciado que Francisco tiene previsto visitar Argentina en 2024, un destino que no ha visitado durante sus once años de papado, a pesar de sus múltiples viajes al continente. Según fuentes cercanas al Papa, su visita no depende del resultado de las elecciones. La semana pasada, el Episcopado argentino extendió la invitación para su visita, y se espera que el nuevo presidente también la confirme.

Aunque Milei había expresado duras críticas hacia Francisco en el pasado, en la actualidad ha moderado su postura. Sin embargo, durante la campaña electoral hubo algunos desencuentros, como la propuesta de romper relaciones con el Vaticano realizada por el referente intelectual de Milei, Alberto Benegas Lynch (h), que el candidato tuvo que desactivar.

Francisco, por su parte, ha enfatizado en una reciente entrevista que no es comunista y que simplemente sigue los principios del Evangelio. También hizo hincapié en la importancia de cuidar a los más vulnerables y en la necesidad de preservar la dignidad en el trabajo.