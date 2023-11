--“Si el partido (UCR) abandona su posición ideológica y se reencuentra consigo mismo, claro que quiero participar en esa discusión”.

-“Me preocupa quién gane la elección, por dos razones: primero, porque hay un proyecto muy ultraliberal, muy reaccionario, muy individualista, que promueve valores contrarios a la justicia social y que puede ganar. Me preocupa que triunfe el modelo de Milei. Se aplicó en el siglo 19 y recién llegando a mitad del siglo 20 se abandona, y es cuando el mundo empieza a crecer. Y por otro lado, me preocupa la personalidad de Milei, el temperamento, sus ideas políticas, su filosofía de lo público, implica un riesgo para la democracia”.

-“Me preocupa la reivindicación de la Dictadura Militar que hace (Victoria Villarruel). Solamente una persona que no tiene fuertes convicciones democráticas puede encontrar una razón para justificar una dictadura. Estas son las cosas que me preocupan, estas cosas tenemos que hablar. Yo no hablo de ella personalmente, no me interesa la opinión de ella sobre mi persona o sobre mi padre. Y lo mismo con Milei”.

-“América Latina es una oportunidad de negocios para la Unión Europea, pero están muy preocupados por quienes gobiernan a nuestros países. Y tienen miedo de que gane este señor (Milei) en Argentina”.

-“El que vota a Milei no es radical, porque para nosotros la democracia es innegociable. Milei es un riesgo. Los liderazgos como el de Milei son fatales, lo demuestra la historia”.

-“Desde 2015 que la Unión Cívica Radical no tiene candidatos ni programas”.