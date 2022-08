En 1945 se utilizaron armas nucleares en un conflicto armado por primera y única vez. 355.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki por dos bombas nucleares.

Dos. Ese número por sí solo pone en cruda perspectiva el actual arsenal mundial de unas 13.000 armas nucleares.

Y, sin embargo, en muchos sentidos, las 13.000 armas que se tienen en todo el mundo representan un progreso; es menos de una cuarta parte de las más de 63.000 armas en circulación en 1985 durante la guerra fría.

Pero lo que dijo John F. Kennedy en 1961 en las Naciones Unidas es más urgente ahora que nunca: “Debemos abolir estas armas antes de que nos acaben a nosotros”.

Durante los más de 50 años desde el inicio del tratado de no proliferación nuclear, ha jugado un papel importante en la reducción del riesgo de que estas armas nos abolan. Además de la reducción cercana al 80% de las armas nucleares, el tratado también ha contribuido a mantener bajo control el número de países que las adquieren. Más países han ratificado el tratado que cualquier otro acuerdo de limitación de armas y desarme.

Nuestro mundo corre un mayor riesgo de catástrofe nuclear que en cualquier otro momento desde el apogeo de la guerra fría. Las crecientes tensiones entre las superpotencias y dos décadas de progreso estancado en el control de armas han llevado el riesgo de estas armas más cerca de la realidad.

Actualmente 191 países se están reuniendo en la ONU para renovar el tratado de no proliferación nuclear y las negociaciones van hasta el final. Estas conversaciones ofrecen la oportunidad de dar nueva vida al desarme nuclear en un momento en que el mundo lo necesita más que nunca.

La catástrofe nuclear no es una amenaza abstracta sino un riesgo del mundo real. Las armas nucleares podrían desplegarse en un conflicto, como ha insinuado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o podrían desplegarse por error o error de cálculo: posibilidades reales en tiempos de mayor tensión.

Nueva Zelanda hace un llamado a los estados con armas nucleares (EE. UU., Rusia, China, Francia y el Reino Unido) para que se aparten del abismo nuclear y brinden ese liderazgo comprometiéndose a negociar un nuevo marco multilateral de desarme nuclear.

Pero desde una de las mejores posiciones geográficas del mundo en caso de que ocurra una lluvia radiactiva, ¿por qué Nueva Zelanda se siente tan enérgica sobre este tema?

Somos una nación del Pacífico. Nuestra región lleva las cicatrices de décadas de pruebas nucleares , tanto en la gente como en las tierras y aguas de nuestra región. Es por eso que durante 35 años Nueva Zelanda ha sido orgullosamente libre de armas nucleares y un defensor internacional de un mundo libre de armas nucleares.

Esto no significa que seamos ingenuos a la dinámica del mundo real, ni nuestra ubicación geográfica significa que tenemos el lujo de una postura moral que otros no tienen. De hecho, el mensaje de Nueva Zelanda –que las armas nucleares no hacen a nadie más seguro y ya no tienen un lugar en nuestro mundo– refleja la opinión de la abrumadora mayoría de los países. Solo necesitamos creer que es posible un enfoque diferente.

Solo tenemos que mirar hacia atrás en nuestra historia para trazar un camino hacia un futuro más seguro. Las lecciones de Hiroshima y Nagasaki, y de las pruebas en el Pacífico, son un recordatorio suficiente de que nunca hay justificación para el despliegue de armas nucleares.

Los desafíos de acordar un desarme nuclear multilateral pueden parecer abrumadores. Pero no es una tarea que pueda posponerse indefinidamente.

En este momento, el tratado está bajo presión . Se ve afectado por desarrollos geopolíticos, incluida la tensión entre los estados con armas nucleares. Pero, más fundamentalmente, existe un creciente escepticismo y frustración sobre la intención de los estados con armas nucleares de implementar completamente sus compromisos de desarme nuclear en virtud del tratado, y esos estados argumentan que el entorno de seguridad global hace que hacerlo sea demasiado difícil.

Si esto continúa, existe una perspectiva real de que los países pierdan la fe en el tratado, poniendo en riesgo tanto el papel del tratado en el progreso del desarme nuclear como en la prevención de la propagación de material para armas nucleares.

Hay mucho en juego en Nueva York esta semana. Algunos podrían decir que en el entorno mundial actual es inevitable una nueva carrera de armamentos nucleares y, con ella, un mayor debilitamiento de nuestros esfuerzos de desarme y no proliferación nucleares. Pero no puedo aceptar una lógica que sugiera que la inseguridad y la inestabilidad nos vuelven incapaces de hacer exactamente lo que ayudaría a que el mundo fuera menos inseguro y menos inestable, una idea que la historia del tratado mismo muestra que es falsa.

Puede y debe haber una trayectoria diferente: una de liderazgo urgente, de reconocimiento del precipicio nuclear en el que todos nos encontramos y de progreso continuo en nuestros esfuerzos por librar al mundo de las armas nucleares. No sólo es posible, es necesario.