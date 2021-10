Hasta hace muy poco tiempo, todo era tabú. La sexualidad femenina ha sido deliberada e incansablemente reprimida durante muchísimos siglos. Para la comunidad científica, y hasta hace unas décadas, simplemente no importaba.

Hasta tal punto que bastantes descubrimientos asombrosos acerca del placer sexual de las mujeres fueron relegados al olvido. Un ejemplo paradigmático fue el descubrimiento a mediados del siglo XX del llamado coreorgasmo a manos de Alfred Kinsey, uno de las figuras prominentes de la revolución sexual. En concreto, Alfred descubrió que alrededor de un 5% de las mujeres alcanzaba el orgasmo a través de ejercicio para fortalecer el core.

Sin embargo, un nuevo reto de TikTok ha empezado a llamar la atención de las mujeres que hacen uso de esta app: trabajar tus abdominales podría provocarte un orgasmo mejor que una relación sexual.

Aunque este suene raro, lo cierto es que muchas usuarias de esta red social han empezado a contar sus experiencias con repentinos orgasmos durante las realización de los ejercicios de core –en los que intervienen los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna–.

Así lo ha expuesto la tiktoker @annieknight38, que reveló a través de un vídeo, ya viral, que dos de sus amigas no podían bajar las piernas, hacer planchas o usar la máquina de abdominales en el gimnasio, porque sienten que "van a tener un orgasmo". "Tenemos que hablar de que las mujeres pueden tener orgasmos mientras hacen abdominales", decía.

Ante esta afirmación, muchas otras mujeres empezaron a exponer sus experiencias con estos sucesos. "Me pasó ayer en el gimnasio", decía una de ellas, mientras que otras se sinceraban sobre los momentos en los que le ocurría, como en clase de gimnasia o mientras hacían flexiones y algunas agradecían que "por fin" alguien hablar sobre ello.

De acuerdo con los expertos tanto hombres como mujeres lo pueden conseguir, sin embargo, es más probable que estas últimas lo logren.

Las actividades físicas con las que se puede lograr este tipo de orgasmo son el ciclismo, abdominales, planchas, squats, abdominales en suspensión, entre otros.

Es importante destacar que al hacer ejercicio se libera dopamina y endorfina, dos hormonas relacionadas con el climax y el placer.

Lo cierto es que estos orgasmos inducidos por el deporte pueden tener muchas causas: entre ellas, la estimulación del clítoris o del nervio genitofemoral –atraviesa uno de los flexores de la cadera y es responsable de la función motora del área púbica– debido a la naturaleza del ejercicio.

Además, puede intervenir también la conexión entre la mente y los músculos entre el abdomen y los pélvicos, e incluso existe una condición, llamada Trastorno de excitación genital persistente (PGAD) que provoca que las mujeres que la sufren experimenten excitación genital espontánea que a menudo no se resuelve a través del orgasmo.

Sin embargo, aunque esta situación pueda no parecer un problema a simple vista, lo cierto es que las personas que la sufren pueden llegar a experimentar una gran angustia, según ha explicado la doctora Heather Jeffcoat. "No pueden hacer ejercicio y, a veces, no pueden ir al trabajo o al cine, ya que los orgasmos puede salir 'de la nada'", explicaba.