Un hombre fue calificado por las autoridades estadounidenses como el proveedor más prolífico del mundo de imágenes de abuso sexual infantil en el momento de su arresto en Irlanda. Fue condenado a 27 años en una prisión federal.

Eric Eoin Marques, de 36 años, creó y operó servidores informáticos en la web oscura que permitían a los usuarios acceder de forma anónima a millones de imágenes y videos ilegales, muchos de los cuales mostraban la violación, tortura de bebés y niños pequeños. Los investigadores nunca habían visto muchas de esas imágenes antes de encontrarlas en los servidores de Marques, según los fiscales.

El juez del distrito estadounidense Theodore Chuang le dijo a Marques que sus crímenes eran equivalentes a los de un narcotraficante. “Este crimen fue verdaderamente despreciable”, dijo Chuang.

Antes de conocer su sentencia, Marques se disculpó con las víctimas y pidió clemencia al tribunal. “He destruido mi reputación y la reputación de mi familia. Por favor, necesito una segunda oportunidad”, reclamó el delincuente.

El juez acordó recomendar que la Oficina Federal de Prisiones reconozca a Marques los ocho años que ha estado bajo custodia tanto en Irlanda como en Estados Unidos desde su arresto en 2013. El juez también le ordenó pagar una restitución de $ 87,000 a las víctimas de las imágenes de abuso infantil que ayudó a distribuir.

El fiscal del Departamento de Justicia, Ralph Paradiso, dijo que Marques creó una comunidad en la web para que los depredadores sexuales abusen y exploten de forma anónima a los niños y compartan las horribles imágenes que crearon.

Marques tiene doble ciudadanía de EE. UU. e Irlanda y podría regresar a Irlanda después de su sentencia. "No hay nadie en esta sala que no sienta repulsión por lo que sucedió en este caso", dijo el asistente del defensor público federal Brendan Hurson, uno de los abogados de Marques. "No volverá a hacer esto, y está arrepentido por lo que ha hecho".

Marques se declaró culpable en febrero de 2020 de crear y operar un servicio de alojamiento web llamado “Freedom Hosting” en la darknet entre 2008 y 2013. La darknet es parte de Internet pero está alojada dentro de una red encriptada y solo es accesible a través de herramientas que proporcionan anonimato.

Los investigadores encontraron lo que parecían ser más de 8,5 millones de imágenes y videos de abuso sexual infantil en el servidor Freedom Hosting, según un expediente judicial que acompañó a la declaración de culpabilidad de Marques.

Marques vivía en Irlanda en el momento de los delitos. Fue extraditado a Maryland en marzo de 2019. Se declaró culpable de conspiración para publicitar pornografía infantil.