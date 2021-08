La pandemia por el COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización de las organizaciones, y los miembros de la junta se encuentran bajo una inmensa presión para mantenerse al día con los tiempos cambiantes. Lo digital no es una opción ahora, pero es una necesidad, ya que las empresas que cuentan con soluciones digitales están mejor preparadas para enfrentar los desafíos actuales.

Tal nivel de transformación necesitará un enfoque estructurado para comprender los desafíos reales y es por eso que el pensamiento de diseño se ha convertido en una metodología para las organizaciones con visión de futuro.

En el escenario actual, los líderes operativos no están seguros de la disponibilidad de la fuerza laboral, además deben asegurarse de que se sigan todos los protocolos de distanciamiento social y seguridad. También hay signos de interrogación sobre la disponibilidad de materias primas clave para garantizar entregas oportunas.

La gestión de estos desafíos no es fácil, ya que los líderes tendrán que reestructurar los procesos internos para ejecutar sus operaciones bajo estas nuevas limitaciones. Es bueno ver que la mayoría de las empresas de fabricación se preparan para el futuro al discutir el viaje digital en las reuniones de la junta. Pero todavía muchos de ellos están estancados porque tienen una pregunta por dónde empezar y cómo empezar.

Design Thinking es un enfoque de resolución de problemas centrado en el ser humano que puede ayudarnos a descubrir los desafíos reales y priorizarlos para elegir las áreas que son más críticas para la digitalización. Esto se basa en tres principios: conveniencia, viabilidad y viabilidad, lo que significa que cualquier cambio en el proceso o producto debe ser deseable para el usuario, debe ser técnicamente posible y económicamente viable para el negocio.

Actualmente las prestigiosas universidades de Stanford y Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) tienen cursos dedicados a esta metodología. Y cada vez son más las marcas de renombre, como Apple, Google o Samsung, que adoptan este sistema.

Por otro lado, hay dos variantes de la metodología del pensamiento de diseño, pero se trata esencialmente de comprender los puntos débiles del usuario, definir el planteamiento del problema desde un punto de vista externo, idear múltiples formas de resolver el problema, construir prototipos y validarlos a través de los usuarios.

En cada etapa del pensamiento de diseño, hay una variedad de herramientas que ayudan al equipo en la ejecución. El mapa de empatía y viaje del cliente es muy útil para comprender los problemas reales que tienen los usuarios o clientes, lo que lleva a plantear hipótesis con la ayuda de otra herramienta, HMW (How Might We). La lluvia de ideas para las posibles soluciones es una buena manera de plantear puntos de vista divergentes para asegurarse de que ninguna idea se quede atrás y luego llegar a la convergencia para llegar a una lista de acciones de alta prioridad.

Las ideas preseleccionadas se convierten en prototipos a partir de una de baja fidelidad para garantizar que no vayamos demasiado lejos si la idea no fue la correcta. La validación del usuario es extremadamente crítica aquí, ya que garantiza que la solución sea aceptada por ellos después de la implementación. Otro aspecto importante del pensamiento de diseño es que es un modelo iterativo ya que pasa por varios ciclos de refinamiento y optimización de las soluciones.

Si bien todo esto suena simple, pero no es fácil, ya que se necesita experiencia en la ejecución de este proceso en el contexto del dominio. Definitivamente, esta no es una forma rápida de hacer que las cosas sucedan, ya que aquí no hay atajos.

También implicará la formación de un equipo multidisciplinario para trabajar juntos frente al enfoque tradicional de múltiples equipos funcionales que trabajan en silos y luego se unen. Más importante aún, se trata de practicar. Varias empresas a nivel mundial han desarrollado sus procesos y productos con la ayuda de Design Thinking y están cosechando los beneficios de los mismos.

Cuando se trata de utilizar el pensamiento de diseño en la transformación, permítanme dar un ejemplo de cómo esto ayudó a una empresa de fabricación de cemento. Tenían un gran interés en la adopción de soluciones digitales para mejorar la eficiencia y la productividad en las plantas.

Su enfoque consistía en asumir múltiples funciones en las operaciones y seguir mejorando los procesos mediante automatizaciones. Si bien esto funcionaba y había cosas buenas que mostrar como resultado, aún así, si lo consideramos de manera integral, parecía solo una mejora incremental y no una transformación.

Trabajamos con ellos e hicimos un taller de pensamiento de diseño reuniendo a líderes y empleados de todos los departamentos, fue fascinante ver la cantidad de ideas que surgieron, algunas de las cuales estaban absolutamente listas para usar. La empresa está ahora en el proceso de hacer una prueba de conceptos para las ideas seleccionadas que pasarán por algunas iteraciones y validaciones antes de avanzar con la implementación a gran escala.

El centro de NASSCOM CoEs Gandhinagar ha estado trabajando en estrecha colaboración con empresas de fabricación en todos los sectores verticales para acelerar la adopción de soluciones digitales que esencialmente se incluyen en la Industria 4.0.

Hemos creado el ecosistema más grande de la India para impulsar las innovaciones en la fabricación al reunir a las empresas de los usuarios, las empresas de tecnología, las empresas emergentes de tecnología profunda y el mundo académico en una plataforma FUSION 4.0. Design Thinking es nuestra forma de guiar a las empresas que buscan avanzar en su viaje digital y está mostrando resultados.