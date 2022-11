Una campaña de influencia en línea a favor de China busca desacreditar la democracia de los Estados Unidos y disuadir a los ciudadanos de votar en las próximas elecciones intermedias, según investigadores de seguridad cibernética.

La campaña de influencia, denominada DRAGONBRIDGE, tiene como objetivo “sembrar división tanto entre EE. UU. y sus aliados como dentro del propio sistema político de EE. UU.”, incluso arrojando dudas sobre la efectividad de la votación, dijo la firma estadounidense de ciberseguridad Mandiant en un informe publicado el miércoles.

Entre otras actividades, el grupo difundió un video en inglés que sugiere que votar no es “la solución a los males de Estados Unidos”, que los legisladores estadounidenses no son productivos y que el proceso legislativo no tiene un efecto significativo en la vida de los estadounidenses, según el informe.

La operación de influencia, que implica el uso de cuentas de redes sociales falsas, así como artículos de noticias plagiados y fabricados, también ha retratado a un grupo de piratas informáticos chino como un actor respaldado por el gobierno de EE. UU. y afirmó que EE. UU. es responsable de las explosiones del gasoducto Nord Stream.

“Además, DRAGONBRIDGE publicó contenido que afirmaba que las luchas políticas internas, el partidismo, la polarización y la división se habían convertido en aspectos fundamentales de la democracia estadounidense”, dijo la firma de seguridad cibernética con sede en Virginia.

“La campaña también señaló menciones frecuentes de 'guerra civil' en las redes sociales e incidentes de violencia por motivos políticos, incluidos enfrentamientos entre personas que apoyan a partidos opuestos y actos contra el FBI, como evidencia del deterioro del proceso político y su inminente desaparición", afirmaron.