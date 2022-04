(James Landale para BBC)Antes de la guerra, las democracias liberales a veces parecían inseguras de su enfoque y futuro. Algunos cuestionaron sus alianzas, mientras que otros sucumbieron al sentimiento nacionalista. Pero el conflicto le ha recordado a Occidente lo que representa: libertad, soberanía y estado de derecho. Esto a su vez ha producido una respuesta unida a la agresión de Rusia.

Pero a pesar de toda la diplomacia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otros, esta guerra puede durar algún tiempo. ¿Podríamos estar en la marca de agua más alta del consenso dentro de la alianza occidental? Hay algunas decisiones difíciles por delante que pueden dificultar que las potencias occidentales permanezcan en la misma página diplomática.

Quizás las tensiones más importantes podrían provenir de los objetivos de la guerra. Por el momento, Occidente está unido detrás de la defensa de Ucrania. Está brindando apoyo económico y militar para ayudar al país a resistir.

Pero, ¿cuál es el objetivo a más largo plazo? Un cese de hostilidades, por supuesto. Pero, ¿debe Rusia ser derrotada? ¿Debe ganar Ucrania? ¿Cómo sería la derrota y la victoria en términos prácticos? El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo a los parlamentarios la semana pasada: "Simplemente debemos hacer todo lo que podamos colectivamente para garantizar que Vladimir Putin fracase, y fracase de manera integral".

Pero, ¿qué significa "fallar"? Johnson no lo dijo. Una cosa que rechazó fue impulsar un cambio de régimen en Moscú. "Es muy importante... que no tengamos como objetivo destituir al líder ruso o cambiar la política en Rusia", dijo. “Se trata de proteger al pueblo de Ucrania. Putin intentará enmarcarlo como una lucha entre él y Occidente, pero no podemos aceptar eso”.

Sin embargo, eso es cada vez más lo que Estados Unidos está haciendo. El secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, ha sugerido que no sería suficiente simplemente derrotar a las fuerzas rusas. “Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania”, dijo.

Eso podría significar apuntar a sanciones contra el sector de defensa de Rusia. O podría significar darle a Ucrania los medios para destruir una parte significativa de las fuerzas militares de Rusia. De cualquier manera, no todos los aliados occidentales pueden compartir tales ambiciones, por temor a que Putin pueda explotar la retórica para afirmar que Occidente representaba una amenaza existencial para Rusia.

Occidente está en gran parte unido en el apoyo militar a Ucrania. Pero difiere en detalles. Algunos países son reacios a proporcionar armamento pesado por temor a que prolongue el derramamiento de sangre. Otros están aumentando sus entregas de municiones y armas más poderosas.

Tobias Ellwood, presidente del Comité Selecto de Defensa, quiere que Gran Bretaña dé más. "Estamos haciendo lo suficiente para evitar que Ucrania pierda, pero no lo suficiente para asegurarnos de que gane", dijo al programa Today de BBC Radio 4. "Necesitamos ayudar a Ucrania a ganar absolutamente en lugar de solo defender las líneas actuales".

Nótese cómo vincula el discurso sobre los medios con un debate sobre los fines.

Pero otros en Occidente pueden temer que convertir la defensa de Ucrania en una guerra de poder total con Rusia podría empujar a Putin a escalar el conflicto, ya sea atacando otros objetivos occidentales, lanzando ataques cibernéticos o incluso usando armas de destrucción masiva.

No en vano, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió sobre el riesgo "grave y real" de una guerra nuclear.

En algún momento, puede haber un punto muerto militar y puede crecer la presión para un arreglo político. La suposición abrumadora es que Occidente respaldará cualquier cosa que Ucrania decida hacer. Pero, ¿y si ese no es el caso?

¿Qué pasa si algunos países occidentales presionan a Ucrania para que pida la paz pero el liderazgo en Kiev quiere seguir luchando? ¿Podrían algunos países comenzar a limitar su apoyo militar a Ucrania? O alternativamente, ¿qué pasa si Ucrania acepta un acuerdo político al que se opone Occidente, pensando que recompensa demasiado a Rusia? ¿Podrían algunos países negarse a levantar las sanciones a Rusia y potencialmente arruinar un acuerdo de paz?

Se está produciendo un debate crítico entre los políticos occidentales sobre qué tipo de acuerdo político podría acordarse en Ucrania. ¿Será la prioridad recuperar el control del territorio ocupado por Rusia o garantizar la futura seguridad, integridad y viabilidad de lo que queda de Ucrania después de que terminen los combates?

Un alto funcionario occidental reveló esta tensión casi al mismo tiempo. "No se puede ver que Putin haya ajustado con éxito los límites soberanos de Ucrania por la fuerza", dijo, antes de agregar: "Nuestro plan a largo plazo para Ucrania es que tenga éxito como estado soberano e independiente". Esos dos objetivos no son necesariamente la misma cosa.

En términos prácticos, esto significa que habrá decisiones difíciles a la hora de llegar a un acuerdo político. ¿Debería, por ejemplo, Occidente presionar para que las fuerzas rusas se retiren por completo a las fronteras anteriores a febrero de 2022 o abandonen solo algunas de las áreas que han ocupado?

Para Ben Wallace, el secretario de Defensa del Reino Unido, ninguna opción sería suficiente. “Por mi parte, quiero a Putin no solo más allá de los límites anteriores a febrero”, dijo a los parlamentarios. "Él invadió Crimea ilegalmente, invadió Donetsk ilegalmente y debería cumplir con el derecho internacional y, a la larga, abandonar Ucrania".

Esa puede no ser una opinión compartida por otros en Occidente.

Las potencias occidentales podrían pelear por las sanciones. Por ahora, acordaron estar en desacuerdo sobre qué tan duro castigar a Rusia, especialmente si se deben imponer más sanciones a sus exportaciones de petróleo y gas.

Los países que dependen de la energía rusa dicen que sus economías no podrían sobrevivir sin ella. Pero si la lucha continúa durante algún tiempo, puede haber contrapresiones. Algunos países podrían querer aumentar las sanciones a Moscú para tratar de poner fin al estancamiento. Otros podrían querer reducir las sanciones energéticas a medida que sus propias poblaciones se vuelven menos tolerantes con el costo económico.

Es igualmente posible que Occidente discrepe sobre el futuro a largo plazo de Ucrania. ¿Qué sucede si hay divisiones dentro de Ucrania? ¿Qué pasa si surgen facciones, como los nacionalistas que quieren seguir luchando y los conciliadores que quieren llegar a un acuerdo? ¿Occidente tendría que tomar partido?

¿Cuán amargas pueden ser las divisiones dentro de Ucrania? Algunos analistas incluso han especulado sobre la posibilidad de una guerra civil, haciendo comparaciones con las divisiones dentro de Irlanda en 1922.

¿O qué pasaría si Ucrania comenzara a tomar decisiones políticas a las que Occidente podría oponerse?

Fiona Hill, la experta en Rusia y ex funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., sugirió que Ucrania podría incluso tratar de poseer un arma nuclear para garantizar su seguridad futura.

“Mientras más Putin sigue lanzando armas nucleares… es más presión sobre países como Ucrania para que piensen que la única forma real de defensa es apresurarse y obtener un arma nuclear”, dijo en un seminario en el grupo de expertos Changing Europe.

¿Estaría Occidente, en tales circunstancias, dispuesto a proporcionar a Ucrania armas convencionales? ¿O incluso considerar su posible pertenencia a la Unión Europea?

El punto es que las posiciones políticas en conflicto rara vez son estáticas y puede ser un error asumir que la unidad occidental se mantendrá automáticamente a través de los desafíos que se avecinan.