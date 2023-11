ARIES

AMOR: Verdades que permanecían ocultas saldrán a la luz la semana que viene. Desde hace tiempo que estás jugando con fuego y aunque pensaste que ibas a poder controlar todo, durante los próximos días descubrirás que estabas equivocado. Estabas saliendo con dos personas a la vez y ambas les hacías creer que tus intenciones eran serias y que estabas dispuesto a tener una relación seria. Tu plan se vendrá abajo, tus parejas se enterarán de que las estabas engañando y ya no podrás seguir jugando con los sentimientos ajenos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde recibirás excelentes noticias. Para reactivar un poco tu economía, tenías pensado comenzar con un pequeño emprendimiento. Sin embargo, necesitabas dinero para poder concretarlo y no encontrabas a nadie que pudiera prestártelo. No obstante, durante los próximos días un conocido te recomendará un banco o una financiera que accederá a darte los recursos que tanto necesitas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán estar muy atentos para poder evitar problemas. Tu carrera profesional está creciendo, has ganado reputación dentro de tu profesión. Sin embargo, los astros te aconsejan que pienses con mayor serenidad antes de tomar decisiones importantes. Escucha los consejos de personas que tienen más experiencia que tú, no seas soberbio. Durante los próximos días existirá una tendencia a cometer errores por un exceso de confianza.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán tomar medidas con respecto a sus vidas. La monotonía de tu rutina te tiene cansado, necesitas realizar alguna actividad que le ponga más diversión y entusiasmo a tu vida.

NÚMERO AFORTUNADO: 72

TAURO

AMOR: Grandes son las enseñanzas que esperan por ti la próxima semana, Tauro. Tu pareja te ama y tú lo sabes, sin embargo en vez de estar agradecido por ese amor, te aprovechabas de él. Durante meses te comportaste de una forma completamente inapropiada para alguien que tiene una relación seria, pero no te preocupaba porque pensabas que tu pareja aguantaría cualquier cosa. No obstante, te llevarás interesantes sorpresas durante los próximos días. Tu comportamiento logró sacar lo peor de la persona que estaba a tu lado, ahora afronta las consecuencias.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se tomarán decisiones importantes. Tu negocio no está andando bien, tus ventas disminuyen cada vez más y sabes que si no haces algo, acabarás quebrando. Hay alguien que te ha propuesto asociarte a él pero tú no has aceptado esta propuesta porque estás acostumbrado a ser el amo y señor de todo y no te gusta compartir el poder. Los astros te aconsejan que dejes tu testarudez de lado y que actúes con inteligencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana que se caracterizará por las buenas noticias que recibirán. Durante los próximos siete días comenzará un período ideal para las personas de este signo que no tengan empleo. Puede que después de tanto buscar se sientan deprimidos y desesperanzados. Sin embargo, ocurrirán importantes sucesos que los reanimarán y que les devolverán la esperanza.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a participar de un grupo destinado a realizar ayuda comunitaria. Esta actividad los hará sentir muy bien y además les permitirá conocer a personas muy valiosas con las que entablarán relaciones de amistad duraderas.

NÚMERO AFORTUNADO: 49

GÉMINIS

AMOR: Empieza una semana que tendrá como protagonistas a los cambios en el terreno afectivo de los Géminis. La vida profesional de tu pareja cambiará y eso afectará tu relación. Antes, la persona que amas tenía menos responsabilidades y podía dedicarte mucho tiempo y atención. No obstante, a partir de ahora él o ella deberá asumir nuevos desafíos profesionales y ya no podrá ocuparse tanto de ti como lo hacía antes. La vida implica madurar y crecer, acompaña a tu pareja en sus progresos y no le hagas reclamos infantiles y absurdos.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a abandonar la pasividad en la que han estado sumidos durante los últimos meses. Aunque tu actividad productiva marcha bien, sabes que es necesario realizar algunas reformas y reestructuraciones. Los astros te aconsejan que no te apresures demasiado, está bien dejar la pasividad pero no es correcto irse al otro extremo. Siempre piensa antes de actuar.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana excelente y llena de buenos augurios. Haz trabajado incansablemente durante muchos meses para intentar que tu trabajo se destaque. Sin embargo, nada de lo que hacías funcionaba y no encontrabas la forma de dejar de ser un número más dentro de tu lugar de trabajo. Los astros te aconsejan que trabajes más duro que nunca porque tu oportunidad llegará durante los próximos días y de la forma más inesperada.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que empezarán a poner límites a sus familiares y amigos. Te has dado cuenta que siempre estás al servicio de los demás y que ellos se abusan de tu abnegación. Por eso, a partir de esta semana comenzarás a decir que no y a cuidarte más.

NÚMERO AFORTUNADO: 62

CÁNCER

AMOR: Las parejas de los nativos de Cáncer se presentarán a su puerta con nuevas exigencias en los días que siguen. La persona que amas ha tenido durante los últimos meses un gran cambio a nivel espiritual y personal. Por supuesto, estos cambios influirán y modificarán algunos aspectos de tu relación. Antes tu pareja no se metía en ciertos asuntos y dejaba que tú los manejaras. Sin embargo, durante los próximos días tu pareja dirá que de ahora en más desea que tomen en conjunto, las decisiones que antes tomabas tú solo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muchas decepciones. Económicamente estás atravesando un momento muy difícil y para intentar reactivar tu actividad productiva, pusiste muchas ilusiones y muchos recursos en un nuevo emprendimiento. No obstante, las cosas no saldrán como las esperabas. No te angusties, has atravesado crisis peores en el pasado y las has superado, no será distinto esta vez.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos cambios. Inesperadamente te propondrán ocupar un cargo importante pero el problema será que para ello deberás cambiar de lugar de residencia. No lo dudes ni un instante, tu nuevo lugar de trabajo será mucho más armónico que tu lugar de trabajo actual. Tus nuevos colegas y compañeros de trabajo serán mucho más cordiales y confiables que los actuales y te sentirás muy cómodo trabajando con ellos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana con algunas decepciones. Sueles entregarte por completo a las personas que amas, especialmente a tus familiares y amigos. Sin embargo, esta semana descubrirás que algunos de tus amigos no son capaces de hacer lo mismo por ti.

NÚMERO AFORTUNADO: 83

LEO

AMOR: Los conflictos sentimentales estarán a la orden del día la próxima semana, Leo. En tu relación han ocurrido algunas situaciones negativas, el problema es que tú has asumido toda la culpa. En una pareja tanto las culpas como las obligaciones deben ser compartidas. Tu pareja no quiere asumir su responsabilidad con respecto a los errores que cometió y esta negación es la que les está impidiendo que la relación prospere. Los astros te aconsejan que si la persona que amas no cambia de actitud, entonces lo mejor para ti será finalizar la pareja.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que finalmente aprenderás a controlar tu temperamento. Tu negocio o actividad productiva marcha muy bien, sin embargo sueles tener muchos problemas con tus empelados. Eres exigente y eso está bien pero no sabes tratar a la gente. Si aprendes a tratar amablemente a tus empleados te ahorrarás muchos problemas y la productividad de tu empresa será mayor.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán cosechar los frutos de todo el esfuerzo que han realizado durante los últimos meses. Creíste que tu trabajo quedaría en el anonimato. Tu desempeño siempre fue excelente pero como la relación con tu jefe era tensa, pensaste que nunca tendrías la oportunidad de crecer profesionalmente. Afortunadamente, tus suposiciones eran erróneas y lo comprobarás durante los próximos siete días.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a cerrar ciclos. Tienes heridas emocionales del pasado que te impiden continuar avanzando. Esta semana encontrarás un camino para empezar a sanarlas.

NÚMERO AFORTUNADO: 15

VIRGO

AMOR: La melancolía te ganará la partida esta semana, Virgo. Tuviste una gran pelea con tu pareja y a consecuencia de ella, ambos están ahora distanciados. Amas a tu pareja y por eso estás muy triste, sin embargo esa tristeza se agudizará durante los próximos días. Te enterarás de que la persona que amas ha comenzado a salir con alguien, no es nada serio pero te sentirás devastado porque creíste que las cosas entre ustedes podían arreglarse. Los astros te aconsejan que dejes pasar un poco el tiempo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de grandes revelaciones. Desde hace unos meses que estás muy preocupado por tus asuntos monetarios pero no existía una razón real para semejante preocupación. Un hecho que ocurrirá antes del fin de semana te hará entender que es necesario que aprendas a disfrutar más de la vida y a dejar a un lado los problemas irreales, creados por tu pesimismo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que podrán recuperar esperanzas perdidas. Estás intranquilo porque ha habido muchos cambios en tu lugar de trabajo y sientes que en cualquier momento te puede tocar a ti. Y efectivamente así será pero esos cambios no te perjudicarán, todo lo contrario, resultarán un gran incentivo para ti. Tranquilízate y ten más confianza en la vida.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que obtendrán grandes logros a nivel intelectual. Será un momento ideal para dar o preparar exámenes y también para retomar los estudios.

NÚMERO AFORTUNADO: 31

LIBRA

AMOR: Libra se verá obligado a aceptar sus errores para preservar la armonía en el amor. Tu pareja está atravesando una crisis desde hace tiempo, por este motivo iniciarán durante los próximos días una terapia de pareja que les hará mucho bien. Sin embargo, para que este tratamiento sea realmente efectivo, cada miembro de la pareja deberá reflexionar y admitir sus propias equivocaciones. No sirve de nada que culpes de todo a tu compañero sentimental, tú también eres responsable de que la relación se haya desgastado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Tu actividad económica está atravesando una crisis y has trabajado sin descanso durante los últimos meses intentando encontrar una solución. El problema es que estás tan inmerso en tus dificultades financieras que te es imposible encontrar un camino para salir de las dificultades. Los astros te aconsejan que tomes distancia, aléjate un poco de los problemas durante unos días y la solución que necesitas llegará a tu mente.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy estresante. Durante los últimos meses has trabajado incansablemente en un proyecto y tu esfuerzo ha dado resultados porque has conseguido realizar un trabajo brillante. Sin embargo, alguien intentará robártelo. Sé cuidadoso, detallista y meticuloso, mantén informados a tus superiores de tus avances para que sepan en qué estás trabajando. Además, te ayudará mucho mostrar más carácter y determinación a la hora de enfrentar a tus compañeros de trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que harán viajes inesperados. Durante los próximos días se iniciará para las personas de este signo un ciclo muy bien auspiciado para los viajes de ocio y placer.

NÚMERO AFORTUNADO: 94

ESCORPIO

AMOR: Será esta una semana propicia para el amor para los nativos de Escorpio. Tu relación sentimental es sólida y fuerte. Tienes un futuro luminoso junto a la persona que amas. Sin embargo, debes controlar un poco tu temperamento para que la convivencia diaria sea más fácil. No le hagas reclamos tontos a tu pareja y cuida mucho la forma en la que pides las cosas. Tu relación tiene mucho amor, pero al amor hay que cuidarlo a través de los pequeños detalles. Evita las discusiones por cosas sin importancia.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que padecerán algunas desilusiones. Eres muy leal dentro de tu actividad productiva, existen personas con las que tienes relaciones comerciales desde hace años y siempre te has comportado de una forma correcta con ellos. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que hay personas con las que no puedes seguir haciendo negocios porque pones en riesgo tu seguridad financiera.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán muy buenos ofrecimientos. Desde hace unos meses tu presupuesto está completamente desequilibrado y para equilibrarlo necesitas conseguir de forma urgente un ingreso extra. Sin embargo, no tendrás que molestarte mucho en buscar oportunidades porque durante los próximos días un amigo te ofrecerá trabajar con él. Este segundo trabajo te permitirá poder vivir de una forma más holgada y tranquila.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que deberán tener mucho cuidado con los excesos en cuanto a la alimentación. Durante las próximas semanas los nativos de este signo tendrán una marcada tendencia a engordar.

NÚMERO AFORTUNADO: 08

SAGITARIO

AMOR: Habrá extensos diálogos de pareja para los Sagitario la semana entrante. Necesitas hacerle entender a tu pareja que es preciso hacer cambios para que la relación puede crecer y proyectarse en el futuro. Durante los próximos días se darán los momentos propicios para que tengas esa conversación con la persona que amas. Sin embargo, intenta hablar y no pelear. Explícale de forma clara y amable a tu pareja qué es lo que a tu entender, él o ella debe cambiar para que la relación funcione.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán afrontar dolorosas verdades. Hay un negocio o actividad productiva en el que has puesto mucha ilusión y trabajo, sin embargo es una de aceptar que no funciona y que no funcionará. Por diversas razones que tú no puedes controlar, esa actividad no es rentable e insistir en ella no sólo será inútil sino hasta peligroso para tu estabilidad económica.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos conflictos. La relación con algunos de tus compañeros de trabajo nunca ha sido muy buena, sin embargo durante las últimas semanas se ha vuelto insoportable. Ellos te odian y con el objeto de molestarte harán correr chismes malintencionados sobre ti. No reacciones de forma agresiva porque eso es precisamente lo que ellos esperan. Actúa como si dichos compañeros no existieran y eso hará que dejen de molestarte.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que sentirán que todos sus sueños pueden hacerse realidad. Se renovarán tus esperanzas al comprobar que algunas de tus aspiraciones que por diversos motivos se habían detenido, comienzan a concretarse.

NÚMERO AFORTUNADO: 28

CAPRICORNIO

AMOR: Los Capricornio sufrirán la autodestructiva tendencia a torturarse por cuestiones del pasado. Tienes una relación muy linda, sin embargo te atormenta saber que tu pareja tuvo una relación amorosa muy seria en su pasado. La persona que amas ya te ha explicado miles de veces que esa historia se terminó pero aun así los celos te atormentan. Los astros te aconsejan que actúes con más madurez e inteligencia, tú también tienes un pasado. Sé agradecida con la vida y disfruta plenamente tu relación actual.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de muchas tentaciones. A partir del jueves de esta semana, te llegará una propuesta para un negocio muy innovador. La persona que te hará dicha propuesta intentará tentarte mediante ganancias muy abundantes. Sin embargo, tu instinto te dice que no debes invertir en ese negocio. El problema será que tu codicia sí querrá hacerlo. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición y que actúes con prudencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se arrepentirán de acciones cometidas en el pasado. Debido a tu excelente desempeño, tus superiores te ofrecieron un aumento de sueldo. Estabas tan entusiasmado que gastaste grandes sumas por adelantado, pensando que podrías pagar tus deudas cuando comenzarás a cobrar tu aumento. Desafortunadamente, durante esta semana te enterarás de que tu aumento se retrasará debido a la difícil situación financiera que está atravesando la compañía donde trabajas.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana de reconciliaciones. Asistirán a fiestas familiares en donde se reencontrarán con parientes con los que estaban distanciados. Dejarán el rencor en el pasado y podrán retomar la comunicación. Los astros te aconsejan que no seas tan rencoroso.

NÚMERO AFORTUNADO: 67

ACUARIO

AMOR: Las peleas y separaciones estarán a la orden del día en los próximos días. Tu relación sentimental está estancada, ninguno de los miembros de la pareja demuestra entusiasmo o interés por el otro. Sin embargo, ni tu pareja ni tú han hablado de una ruptura. Tu situación no es emocionalmente saludable, libérate de una vez de esa relación para que puedas encontrar a alguien que realmente te haga feliz. Durante los próximos días tendrás la oportunidad perfecta para hacerlo porque tu pareja también se mostrará ansiosa de acabar con la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una excelente semana. Desde hace un tiempo que tienes una idea muy buena para un negocio o emprendimiento comercial, el problema era que no tenías los recursos. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que será fundamental para que finalmente logres plasmar en la realidad, ese proyecto que has ansiado durante tanto tiempo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Durante los próximos siete días las personas de este signo contarán con un gran auspicio astral, el cual les otorgará un gran carisma personal. Tendrán la capacidad de convencer fácilmente a cualquiera. Será el momento ideal para solicitar a tu jefe el aumento que deseas pedir desde hace tiempo o pedir esa licencia para tus vacaciones.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo deberán estar más atentos con las señales que les envía su organismo. No te gusta ir al médico y por este motivo has dilatado una revisación que debiste hacerte hace tiempo. Durante los próximos días, tu cuerpo te dará un ultimátum y no tendrás otra opción que asistir al médico.

NUMERO AFORTUNADO: 01

PISCIS

AMOR: La pareja de los Piscis hará muchos reclamos durante la próxima semana. Tu pareja te pedirá un mayor compromiso con la relación, su pedido es completamente justo porque tú no te estás entregando por completo. El problema está en ti, tienes muchas contradicciones internas, siempre piensas que todavía puedes encontrar algo mejor, alguien mejor, al príncipe o a la princesa del cuento. Los astros te advierten que tus ideales absurdos no te van a llevar a ningún lado. Madura de una vez y esmérate por construir una relación sana, real y adulta.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán importantes lecciones. Estás cómodo en tu actividad productiva, tu negocio marcha bien y no tienes apuros económicos. No obstante, sabes que podrías ganar el doble e incluso el triple si intentas expandirte. El problema es que no quieres hacerlo por el miedo al fracaso, estás acostumbrado a triunfar en todo o que haces y tu soberbia la que está trabando tus avances económicos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que te harán proposiciones que te obligarán a dejar tu zona de confort. Estás muy cómodo y contento por el ambiente humano en el que trabajas. Tienes una excelente relación con tus jefes y eres amigo de tus compañeros de trabajo. No obstante, sabes que a nivel profesional estás estancado. Tienes las capacidades suficientes para desempeñar tareas mucho más complejas y ha llegado la hora de buscar nuevos desafíos profesionales.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana complicada. No comenzarás la semana de buen humor y tu estado anímico se hará más inestable durante el fin de semana. Evita asistir a fiestas o reuniones familiares porque las peleas serán casi inevitables.

NÚMERO AFORTUNADO: 52