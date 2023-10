ARIES

AMOR: Las sorpresas emocionantes se harán presentes en la vida sentimental de Aries. Hace pocos días conociste a alguien que te impactó pero no sabías si esa persona sentía lo mismo por ti. Durante los próximos días recibirás ese llamado o ese contacto que tanto esperabas. Es un buen momento para que cierres etapas pasadas y te entregues por completo a una relación en donde reinará la pasión, el respeto y la ternura. Despídete de los días tristes porque comienza para ti una etapa feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una excelente semana. Desde hace un tiempo que tienes una idea muy buena para un negocio o emprendimiento comercial, el problema era que no tenías los recursos. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que será fundamental para que finalmente logres plasmar en la realidad, ese proyecto que has ansiado durante tanto tiempo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy positiva. Hace poco tiempo comenzaste un nuevo trabajo y al principio no lograbas entender las directivas de tus superiores. Tus jefes te daban indicaciones contradictorias, no sabías qué indicación seguir y por ello estabas muy angustiado. Sin embargo, esta semana empezarás a sentirte más cómodo y a entender más la forma de trabajar de tus superiores. Relájate, el alivio que esperas llegará en los próximos días.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que lograrán realizar esas reformas que añoraban desde hace tiempo. Las remodelaciones tanto en los lugares de trabajo como en el hogar estarán muy bien auspiciadas. Lograrán dejar su casa o su oficina tal como lo habían soñado.

NÚMERO AFORTUNADO: 81

TAURO

AMOR: Se avecinan separaciones en la semana de Tauro. Desde hace un tiempo que tu relación sentimental no funciona bien. Notabas que tu pareja estaba cada vez más distante e irascible, no toleraba ninguna equivocación de tu parte y ante el mínimo error te hacía un escándalo. Durante esta semana descubrirás el motivo por el que tu pareja había cambiado tanto y decidirás separarte. Los astros te aconsejan que te mantengas firme en tu decisión porque es lo más sano y lo mejor para ti.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que aprenderán importantes lecciones. Estás cómodo en tu actividad productiva, tu negocio marcha bien y no tienes apuros económicos. No obstante, sabes que podrías ganar el doble e incluso el triple si intentas expandirte. El problema es que no quieres hacerlo por el miedo al fracaso, estás acostumbrado a triunfar en todo o que haces y tu soberbia la que está trabando tus avances económicos.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchos cambios. Ocurrirán transformaciones en tu lugar de trabajo y es muy probable que muchas de ellas no se adecúen a tus preferencias o conveniencias. El escenario laboral al que estabas acostumbrado cambiará y será necesario que adaptes a dichos cambios. Al principio te costará mucho pero finalmente los nuevos desafíos te permitirán descubrir facetas de tu personalidad que desconocían y saldrán a la luz talentos insospechados.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que estará muy bien auspiciada cualquier actividad intelectual. Los próximos siete días serán ideales para incorporar conocimientos o para desarrollar complejas ideas o proyectos.

NÚMERO AFORTUNADO: 91

GÉMINIS

AMOR: Evitar los problemas en tu relación amorosa dependerá del grado de paciencia y tolerancia que logres manejar, Géminis. Tu pareja recién está comenzando, al principio todo era pasión y alegría pero ahora la relación va madurando y por ello será necesario un mayor compromiso de tu parte. Es normal que en esta etapa comiences a ver los defectos de tu pareja pero si te interesa seguir a su lado, deberás controlar un poco más tus críticas. No puede criticarle todo lo que hace porque lo cansarás y él o ella te terminará dejando.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán tomar decisiones importantes. Tu actividad productiva corre el riesgo de entrar en una grave crisis, para evitarlo deberás tomar determinaciones y ejecutarlas con seguridad y precisión. El secreto para que alcances el éxito consiste en no dudar, asesórate por especialistas y luego elige un camino para sacar tu negocio adelante. Los astros te piden calma porque todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Surgirán situaciones inesperadas que no sabrás cómo manejar, guardar la calma sería lo más conveniente pero estarás demasiado ansioso y no lograrás tranquilizarte. Dicho estado anímico lo único que hará será empeorar tu confusión. Sin embargo, los astros te aconsejan que tengas más confianza en ti mismo, tienes toda la experiencia y la capacidad que se necesita para resolver el conflicto y salir adelante.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en donde experimentarán cierto pesimismo. Reflexionarás mucho sobre tu vida y te sentirás decepcionado con algunos ámbitos porque sentirás que algunas de tus aspiraciones y sueños han quedado completamente truncadas.

NÚMERO AFORTUNADO: 46

CÁNCER

AMOR: Será una semana de reconciliación y buenas novedades para Cáncer. Últimamente ha existido un pequeño distanciamiento entre tu pareja y tú, originado no en la falta de amor sino en problemas ajenos a la pareja que los mantenían bajo una gran presión psicológica. Afortunadamente, dichos problemas han comenzado a solucionarse y debido a esto has podido reencontrarte con la persona que amas. Los astros te aconsejan que aproveches esta semana para mimar a tu pareja, haz sentir especial a la persona que tanto te importa y demuéstrale todo lo que sientes por él o por ella.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán malas noticias. Has delegado tareas en empleados de tu confianza, sin embargo a partir del miércoles comenzarás a darte cuenta del grave error que cometiste. Hay cosas que se hicieron muy mal y que te costará mucho dinero y esfuerzo rehacerlas. No es el momento adecuado para que te apartes de tu emprendimiento o actividad comercial.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho pesimismo. Existen problemas en tu ámbito de trabajo y aunque durante varios meses has intentado encontrar el camino para solucionarlos, esta semana tus esperanzas se romperán y quedarás sumido en un estado de mucha angustia y depresión. No obstante, todos tus problemas se resolverán de una forma inesperada pero deberás aguardar un par de semanas más. Ten fe y paciencia.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a darle más importancia a su aspecto físico. A partir de ahora mantener una buena imagen se transformará en una prioridad para ti. Irás a la peluquería y empezarás a realizar actividad física en forma frecuente.

NÚMERO AFORTUNADO: 38

LEO

AMOR: La próxima semana será testigo de acontecimientos muy importantes en tu vida, Leo. Te enamoraste perdidamente de una persona comprometida, lo sabías pero aun así decidiste arriesgarte y vivir esa aventura. Los encuentros con esa persona eran muy satisfactorios a nivel íntimo, el problema cuando comenzaste a involucrarte emocionalmente y a ilusionarte pensando en un futuro al lado de ese hombre o de esa mujer. Esta semana ocurrirá un hecho que te hará abrir los ojos y te permitirá darte cuenta que tus ilusiones son completamente infundada.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana Aunque algunas personas a tu alrededor quienes asustarte y llenarte inseguridades y temores, eres tú quién decide lo que debe hacerse. Si deseas ahorrarte muchos dolores de cabeza, delega lo menos posible o por lo menos controla de cerca lo que ocurre en tus negocios. Los astros te aconsejan que confíes más en ti mismo porque si lo haces, todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se producirán muchos cambios. Desde hace un tiempo que en tu ambiente laboral reina la desorganización. Sin embargo, durante los próximos días se incorporará a tu lugar de trabajo una persona que estará dispuesta a poner orden. Eso te llenará de temor porque los cambios siempre provocan miedo pero con el tiempo te darás cuenta que todo mejorará a partir de la incorporación de esta persona.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia que existen algunos problemas psicológicos que deben ser atendidos. Desde hace un tiempo que estás lidiando con alguna fobia y durante los próximos días reconocerás ante ti mismo que necesitas ayuda para poder superarla.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

VIRGO

AMOR: Virgo recupera las esperanzas de un futuro en pareja. Las cosas con tu pareja no estaban bien y por eso ambos decidieron darse un tiempo para descubrir cuáles eran sus verdaderos sentimientos. La separación te dolió muchísimo pero con el tiempo te resignaste a que nunca más estarías con la persona que amabas. No obstante, durante los próximos días retomarás el contacto con tu expareja y sentirás que todavía hay esperanzas para ustedes. Los astros te aconsejan que vayas con calma.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Meses atrás decidiste incorporar tecnología de avanzada a tu actividad productiva, lo hiciste con el objeto de maximizar la productividad de tu negocio y para ello contrataste a personal que aparentemente estaba muy calificado para desempeñar ciertas tareas. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que tus elecciones no fueron acertadas. No gastes tiempo en culparte o reprocharte por tus errores, corrige la situación y contrata personal que sea verdaderamente idóneo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que surgirán nuevas oportunidades profesionales. Has trabajado mucho para lograr destacarte, sin embargo te harán propuestas laborales que te generarán cierto temor porque representarán un desafío para ti. Los astros te aconsejan que no temas asumir nuevos retos, tienen todo lo que se necesita para poder afrontar cualquier dificultad que pueda surgir a tu paso.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán alejarse definitivamente de algunas personas de su círculo íntimo. Entenderás que es un error depositar tu amistad y tu confianza en personas que no son sinceras ni leales.

NÚMERO AFORTUNADO: 41

LIBRA

AMOR: Estás a punto de comenzar una semana difícil, Libra. Últimamente has pasado algunas situaciones difíciles a nivel familiar o laboral, las cosas ya están mucho mejor pero tú no puedes ignorar el hecho de que tu pareja no te brindó el apoyo ni la contención emocional que necesitabas. Aunque lo intentas, no puedes mirar a tu pareja con los mismos ojos con que la mirabas antes. Sientes que algo dentro de ti probablemente la confianza, se quebró y no sabes si será posible reconstruir lo que se rompió. No te angusties porque el tiempo decidirá por sí solo el futuro de tu relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana difícil. Siempre has soñado con tener un emprendimiento propio que te permita independizarte económicamente pero nunca has tenido los recursos suficientes como para llevarlo a cabo. No obstante, durante los próximos días aparecerá una persona de género femenino que te ofrecerá financiar tu idea. Los astros te aconsejan que no confíes en ella porque lo que en realidad quiere es aprovecharse de ti.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana intensa. Trabajas mucho y pones tu mejor esfuerzo en todas tus tareas. Sin embargo, compañeros de trabajo que trabajaban menos que tú y que no tenían ni la mitad de tus conocimientos, han logrado ascender mientras que tú sigues en tu misma posición. Esta semana aprenderás que el error está en no confiar en tus propias capacidades y si tú no lo haces, por supuesto, nadie lo hará.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que por diferentes motivos, se reencontrarán con amistades del pasado y retomar dicha amistad. Durante el fin de semana recibirás muchas invitaciones para fiestas y reuniones.

NÚMERO AFORTUNADO: 64

ESCORPIO

AMOR: En la próxima semana se aclaran los malentendidos generados en la pareja de Escorpio. Tu relación sentimental es reciente, sin embargo estás muy enamorado y tu pareja siente lo mismo por ti. Sin embargo, algunos amigos de tu círculo íntimo, movidos por la envidia, hicieron circular rumores falsos que provocaron enfrentamientos entre tú y la persona que amas. Afortunadamente, esta semana te darás cuenta de cómo son las cosas en realidad y tendrás una larga conversación con tu pareja, las confusiones se aclararán y tendrán una mágica reconciliación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde ocurrirán acontecimientos muy importantes. Durante los próximos días te verás obligado a tomar una decisión. Tú no le darás mucha importancia porque pensarás que se trata de un hecho irrelevante para tu negocio pero te equivocarás. Ten mucho cuidado porque las determinaciones que tomes esta semana afectarán el futuro de tu actividad productiva. Los astros te aconsejan que actúes con cautela y no te precipites.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy intensa. Tenías una excelente relación con tu jefe pero durante los próximos días te enterarás de que él será trasladado y que en su lugar vendrá una nueva persona. Los rumores sobre este nuevo jefe no son muy tranquilizadores y eso te llena de tensión. Sin embargo, los astros te aconsejan que no creas en las habladurías y que te preocupes únicamente por hacer bien tu trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que sentirán menos energía de lo habitual. Aunque recibirán muchas invitaciones para salidas durante el fin de semana, preferirán quedarse en casa para descansar y reponer las energías.

NÚMERO AFORTUNADO: 73

SAGITARIO

AMOR: Las noticias tranquilizadoras protagonizarán la semana de Sagitario en el campo de los sentimientos. Hace pocas semanas conociste a una persona y sentiste hacia ella una atracción inmediata. Sin embargo, esta persona estaba concluyendo una relación y te pidió un tiempo para poder arreglar adecuadamente sus asuntos. Te desalentaste porque pensaste que él o ella nunca volvería a ponerse en contacto contigo, no obstante durante los próximos días reaparecerá en tu vida esa persona que tanto te interesa. Los astros te aconsejan que disfrutes de esta etapa pero que no tiendas a ser demasiado posesivo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde ocurrirán algunas sorpresas desagradables. Recientemente te asociaste con una persona para llevar a cabo un gran emprendimiento. Confías ciegamente en tu socio y por ello no has visto las señales de peligro, sin embargo esta semana ocurrirá algo que te permitirá quitarte la venda de los ojos y ver al lado de quién estás. Hazles caso a tus intuiciones.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán excelentes noticias. Últimamente todos tus proyectos se habían truncado, te habías esforzado muchísimo pero no conseguías ni destacarte profesionalmente ni sobresalir en tu trabajo. Sin embargo, esa situación está por cambiar, te llegarán propuestas inesperadas que te harán sentir halagado y feliz. Los astros te aconsejan que te relajes y que disfrutes del éxito y de los logros que has conseguido con tanto esfuerzo.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en las que las tensiones de la rutina serán somatizadas. Has acumulado mucho estrés y no lo has canalizado de una forma positiva. Por este motivo, tu cuerpo te recordará a través de dolores, que debes hacer alguna actividad física para descargar las tensiones.

NÚMERO AFORTUNADO: 44

CAPRICORNIO

AMOR: Será esta una semana de mucha reflexión en el amor para Capricornio. Últimamente has peleado por tonterías con tu pareja, amas a la persona con la que compartes tu vida y te darás cuenta que la has descuidado mucho. Por este motivo, organizarás durante los próximos días cenas y salidas románticas, durante las cuales podrás vivir momentos muy románticos con tu pareja. Los astros te aconsejan que mantengas en el tiempo esta actitud y que le demuestres tus sentimientos a la persona que amas con hechos y no sólo con palabras.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde harán importantes descubrimientos. Estás haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante a tu negocio o actividad productiva pero no estás viendo los resultados de dichos esfuerzos debido a que estás tomando decisiones equivocadas. Sin embargo, durante los próximos días te reencontrarás con una persona del pasado que te hará ver los errores que has estado cometiendo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana decisiva. Desde hace un tiempo que las cosas en tu lugar de trabajo no marchan como desearías. Sientes que ya no puedes continuar creciendo en el lugar en donde te encuentras. No has buscado otros horizontes porque el miedo te paralizó, sin embargo durante los próximos días te harán proposiciones laborales inesperadas. Estarás un poco asustado pero los astros te aconsejan que no las desperdicies.

BIENESTAR: En el ámbito familiar, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a darse cuenta que han asumido más responsabilidades de las que les correspondía. A partir de ahora comenzarás a repartir las cargas entre todos los miembros de tu familia y eso te hará sentir más liberado.

NÚMERO AFORTUNADO: 13

ACUARIO

AMOR: La actividad íntima de la pareja de Acuario se verá revitalizada la próxima semana. El estrés de la vida diaria ha provocado que descuides tu vida íntima. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás algo que te pondrá en alerta. Hay alguien que está intentando seducir a la persona que amas y aunque todavía tu pareja no ha hecho nada malo, la tentación es muy grande y más teniendo en cuenta cómo están las cosas entre ustedes. Los astros te recuerdan que la intimidad es fundamental en una pareja, así que intenta esmerarte por encender nuevamente la llama de la pasión.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que se producirán algunos hechos liberadores. Desde hace años mantienes una sociedad con una persona que además de ser tu socio, es tu amigo. Juntos lograron hacer negocios exitosos, no obstante, desde hace un tiempo las cosas han cambiado y por eso durante esta semana juntarás valor y le pedirás disolver la sociedad. Tranquilo, todo saldrá bien.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Tendrás una discusión con uno de tus jefes y tendrás muchos deseos de renunciar porque pensarás que la relación está arruinada para siempre. No seas tan drástico, el inconveniente con tu jefe será menos grave de lo que te imaginas. No es necesario que renuncies, surgirán importantes oportunidades en el lugar de trabajo en el que te encuentras.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán hacer cambios en los lugares que habitan. Desde hace un tiempo que te sientes muy melancólico y decidirás comenzar a pelear contra esa melancolía haciendo más alegre y acogedor el lugar en donde vives.

NÚMERO AFORTUNADO: 28

PISCIS

AMOR: Piscis finalmente logrará tomar consciencia de las eventualidades importantes que están aconteciendo en su vida de pareja. Llevas una relación de muchos años, quieres a tu pareja y estás cómodo con ella. Sin embargo, durante los próximos días aparecerá en tu vida alguien que te hará sentir emociones intensas que no sentías desde hace años. Los astros te aconsejan que le pidas un tiempo a tu pareja para que puedas pensar las cosas con tranquilidad, de esta manera no cometerás errores que luego lamentarás.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde podrán recuperar un poco la paz que habían perdido durante los últimos meses. Tu negocio está atravesando un momento complicado, intentaste todas las soluciones que se te ocurrieron pero no lograste ningún resultado. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás mediante un encuentro fortuito, dónde está el error y qué puedes hacer para solucionarlo. Los astros te aconsejan que aprendas a controlar tus nervios.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que recibirán importantes advertencias. Estás realizando una tarea que no te agrada y eso se nota en tu forma de realizarla. Estás en ese trabajo únicamente por una cuestión económica y por eso actúas de forma negligente con respecto a tus responsabilidades. Los astros te aconsejan que te esmeres más, porque estarás en peligro de perder un empleo que necesitas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a recuperarse de una profunda depresión que padecieron durante los últimos meses. A través de actividades recreativas y sanadoras logran llenar ese enorme vacío espiritual que sentían.

NÚMERO AFORTUNADO: 33