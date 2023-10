ARIES

AMOR: Aries no se conforma y pide más decisiones en el plano del amor. Comenzaste desde hace unos meses una relación sentimental y aunque al principio lo tomaste como una aventura, ahora deseas que la relación se transforme en algo serio. Anteriormente has intentado tener una conversación con tu pareja pero él o ella te ha contestado con evasivas y por ello dudas de que la persona de la que estás enamorado quiera construir un vínculo sólido contigo. Los astros te aconsejan que enfrentes de una vez a tu pareja y le exijas claridad.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana mágica. Hay proyectos que has ansiado concretar por un largo tiempo, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para hacerlos realidad pero como no pudiste, te viste obligado a considerarlos como sueños imposibles e irrealizables. Sin embargo, durante los próximos siete días surgirán oportunidades que nunca hubieras imaginado y mediante ellas podrás plasmar en la realidad tus proyectos más deseados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde sufrirán traiciones y desengaños. Las próximas semanas serán bastante tempestuosas, recibirás un premio por tu excelente desempeño laboral. Puede tratarse de un reconocimiento, de un ascenso o que te ofrezcan hacerte cargo de un importante proyecto. Te sentirás muy feliz pero notarás que algunos de tus compañeros de trabajo, por los cuales sentías un sincero afecto, no compartirán tu felicidad.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo deberán estar más atentos con las señales que les envía su organismo. No te gusta ir al médico y por este motivo has dilatado una revisación que debiste hacerte hace tiempo. Durante los próximos días, tu cuerpo te dará un ultimátum y no tendrás otra opción que asistir al médico.

NÚMERO AFORTUNADO: 01

TAURO

AMOR: Tauro verá su corazón partirse ante las desilusiones que lo golpearán la próxima semana. Últimamente notabas que tu pareja estaba muy extraña pero pensaste que era algo circunstancial y no le diste una gran importancia. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que tu pareja te está siendo infiel y que ese era el motivo de su alejamiento. El dolor será muy grande debido a que la situación involucrará a amigo o amiga muy cercana a ti. Recuerda que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre será mejor que vivir engañado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy alentadora. Tu economía sufrió un gran desequilibrio durante los últimos meses, siempre fuiste muy ordenado pero ahora estás tapado de deudas. Sin embargo, durante los próximos siete días ocurrirá un evento que te permitirá volver a conciliar el sueño. Recibirás una suma inesperada de dinero que te permitirá sanear tus finanzas. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tempestad pasará dentro de poco.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán estar muy atentos para poder evitar problemas. Tu carrera profesional está creciendo, has ganado reputación dentro de tu profesión. Sin embargo, los astros te aconsejan que pienses con mayor serenidad antes de tomar decisiones importantes. Escucha los consejos de personas que tienen más experiencia que tú, no seas soberbio. Durante los próximos días existirá una tendencia a cometer errores por un exceso de confianza.

BIENESTAR: En el ámbito social, las personas de este signo vivirán una semana complicada. No comenzarás la semana de buen humor y tu estado anímico se hará más inestable durante el fin de semana. Evita asistir a fiestas o reuniones familiares porque las peleas serán casi inevitables.

NÚMERO AFORTUNADO:76

GÉMINIS

AMOR: Géminis recibe noticias inesperadas en el amor. Tu relación está en crisis desde hace tiempo, lo has intentado todo pero la comunicación con tu pareja es cada vez más difícil. Siempre peleaste por la persona que amabas porque pensabas que él o ella estaba tan interesado como tú en salvar la relación. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta de que te habías equivocado. Tu pareja ha comenzado a ver a alguien más y comunicará su decisión de terminar la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde recibirás excelentes noticias. Para reactivar un poco tu economía, tenías pensado comenzar con un pequeño emprendimiento. Sin embargo, necesitabas dinero para poder concretarlo y no encontrabas a nadie que pudiera prestártelo. No obstante, durante los próximos días un conocido te recomendará un banco o una financiera que accederá a darte los recursos que tanto necesitas.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que comenzarán un nuevo ciclo. Tus contactos profesionales eran bastante limitados, sin embargo a partir de ahora y gracias a las conexiones de un compañero de trabajo, empezarás a asistir a cursos y conferencias relacionados con tu actividad profesional. Allí conocerás a muchas personas que se desempeñan dentro de tu misma profesión y eso será sumamente saludable para ti.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana de autoconocimiento. Desde hace un tiempo que sientes la necesidad de explorar en tu interior y durante los próximos días surgirán las oportunidades ideales para que puedas hacerlo.

NÚMERO AFORTUNADO: 54

CÁNCER

AMOR: Da comienzo a una semana muy difícil en el amor para Cáncer. Durante los próximos días tus nervios estarán muy alterados, mientras que tu pareja tampoco estará de muy buen humor. Abundarán las discusiones y las peleas comenzarán a partir de hechos insignificantes. Todo volverá a la normalidad a partir de la semana que viene, el problema es que durante las peleas estarás tan exaltado que dirás cosas muy hirientes que lastimarán muy profundamente a tu pareja y que dejarás una huella en el futuro de la relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se tomarán decisiones importantes. Tu negocio no está andando bien, tus ventas disminuyen cada vez más y sabes que si no haces algo, acabarás quebrando. Hay alguien que te ha propuesto asociarte a él pero tú no has aceptado esta propuesta porque estás acostumbrado a ser el amo y señor de todo y no te gusta compartir el poder. Los astros te aconsejan que dejes tu testarudez de lado y que actúes con inteligencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana donde se sentirán desmotivados. Tienes un buen trabajo, te pagan bien y tienes una buena relación con tus colegas. Sin embargo, te sientes aburrido y desganado y por eso estás comenzando a pensar en cambiar de actividad. Los astros te advierten que tienes problemas emocionales más profundos de lo que piensas y que los estás proyectando en tu trabajo. Encuentra cuál es tu verdadero problema.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que estarán hipersensibles y todas las emociones repercutirán directamente en su aparato digestivo. Existen grandes posibilidades de que padezcan gastritis agudas, sobre todo durante el fin de semana.

NÚMERO AFORTUNADO: 38

LEO

AMOR: Las decisiones importantes en el amor, no se harán esperar para Leo. Amas a tu pareja y has hecho todo lo que estuvo a tu alcance para mantenerlo a tu lado. Sin embargo, durante los próximos días entenderás que el amor es un acto libre y si alguien no te ama, no podrás hacer nada para obligarlo. Decidirás acabar con tu pareja y aunque al principio sentirás un gran dolor, con el tiempo comprenderás que esa fue la mejor decisión que podrías haber tomado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a abandonar la pasividad en la que han estado sumidos durante los últimos meses. Aunque tu actividad productiva marcha bien, sabes que es necesario realizar algunas reformas y reestructuraciones. Los astros te aconsejan que no te apresures demasiado, está bien dejar la pasividad pero no es correcto irse al otro extremo. Siempre piensa antes de actuar.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que finalmente sabrán qué desean para su futuro profesional. Estuviste muy confundido durante los últimos meses, no encontrabas ningún área dentro de tu profesión que te resultara interesante. Sin embargo, esta semana te trasladarán provisoriamente dentro de tu compañía y gracias a dicho traslado descubrirás tu verdadera vocación. De ahora en adelante, el camino será más fácil para ti.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tenderán a estar de un excelente humor. Pueden surgir contratiempos que los alteren pero tendrán una gran facilidad para recuperar el buen ánimo. Durante el fin de semana pasarán momentos excelentes.

NÚMERO AFORTUNADO: 17

VIRGO

AMOR: Virgo tendrá que refrenar sus impulsos y usar la razón en cuestiones de sentimientos. Comenzaste una relación hace poco y estabas muy enamorado. Creíste que la relación podría crecer y consolidarse con el tiempo pero tu pareja no piensa lo mismo y durante los próximos días te lo hará saber. Al saberlo te sentirás usado y te llenarás de odio y resentimiento. Te sentirás tentado a tomar venganza y tendrás la posibilidad ideal para llevarla a cabo. No obstante, contrólate y no hagas ninguna locura porque tú resultarías el principal perjudicado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde se producirán muchas decepciones. Económicamente estás atravesando un momento muy difícil y para intentar reactivar tu actividad productiva, pusiste muchas ilusiones y muchos recursos en un nuevo emprendimiento. No obstante, las cosas no saldrán como las esperabas. No te angusties, has atravesado crisis peores en el pasado y las has superado, no será distinto esta vez.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que sentirán mucha ansiedad y angustia. El cargo al que siempre aspiraste estaba vacante y para poder acceder a él debías rendir un examen. Te preparaste mucho para poder dar lo mejor de ti pero las cosas no saldrán como tenías planeado. Los astros te recuerdan que en la vida hay muchos imprevistos y que las lamentaciones no sirven de nada.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán una gran influencia del sol. Se producirán cambios bioenergéticos que repercutirán en el estado anímico. Estarás muy inestable emocionalmente y eso desconcertará a quienes te rodean.

NÚMERO AFORTUNADO: 26

LIBRA

AMOR: Habrá acontecimientos positivos de sobra durante esta semana en la vida de pareja de los Libra. Tu relación atravesó recientemente una fuerte crisis, pero a partir de esta semana todos los problemas habrán quedado atrás y la pareja podrá comenzar a disfrutar de un nuevo período de paz y armonía. Además, la persona que amas te sorprenderá con una invitación para realizar un viaje corto a un lugar muy romántico. Disfrutarás al máximo de la reconciliación con tu pareja y vivirás junto a él o junto a ella momentos mágicos e inolvidables.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que finalmente aprenderás a controlar tu temperamento. Tu negocio o actividad productiva marcha muy bien, sin embargo sueles tener muchos problemas con tus empelados. Eres exigente y eso está bien pero no sabes tratar a la gente. Si aprendes a tratar amablemente a tus empleados te ahorrarás muchos problemas y la productividad de tu empresa será mayor.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tomarán consciencia del comportamiento negligente que han tenido durante los últimos meses. Tienes toda la capacidad y el conocimiento que se requiere para llegar lejos en tu profesión. Sin embargo, en la actualidad posees un trabajo mediocre. El problema radica en que no tienes una meta clara y te dispersas con facilidad. Los astros te aconsejan que te concentres más en tus aspiraciones laborales.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recibirán una buena influencia astral. Comenzarás el fin de semana con mucha energía y planearás minuciosamente los logros que quieres conseguir a corto plazo y mediano plazo.

NÚMERO AFORTUNADO: 07

ESCORPIO

AMOR: Con el erotismo a flor de piel, Escorpio verá resurgir su deseo carnal en la pareja. La intensidad íntima de tu relación había decaído mucho últimamente. La rutina y a los diversos problemas habían afectado negativamente tu vida íntima. Sin embargo, durante los próximos días la pasión volverá a ocupar un lugar importante durante tus noches. Los astros te aconsejan que intentes cancelar de antemano todos los compromisos sociales que tengas durante esta semana y que te dediques a reencontrarte en el ámbito íntimo con la persona que amas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de grandes revelaciones. Desde hace unos meses que estás muy preocupado por tus asuntos monetarios pero no existía una razón real para semejante preocupación. Un hecho que ocurrirá antes del fin de semana te hará entender que es necesario que aprendas a disfrutar más de la vida y a dejar a un lado los problemas irreales, creados por tu pesimismo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tomarán decisiones arriesgadas. Desde hace mucho tiempo que estás insatisfecho con tu empleo pero tenías demasiado miedo de abandonarlo. El problema es que te fuiste amoldando cada vez más a la mediocridad que te rodeada y tu entusiasmo y ganas de crecer se fueron apagando. Sin embargo, a partir de esta semana entenderás lo importante que es para ti ampliar tus horizontes laborales y salir del lugar en donde estás.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que el organismo estará muy frágil y vulnerable. Los astros te aconsejan que no visites durante esta semana a ningún pariente o amigo que esté enfermo o internado en un hospital, tu sistema inmunológico estará muy débil.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

SAGITARIO

AMOR: Sagitario comenzará a vivir una semana muy constructiva en el plano emocional y psicológico. Tuviste muy malas experiencias en el pasado y aunque tu relación actual funciona muy bien, el temor a volver a sufrir engaños y decepciones te impide entregarte por completo a la persona que amas. Nunca habías pensado seriamente en buscar ayuda terapéutica pero durante los próximos días conocerás por casualidad a un profesional que te generará mucha confianza y con el cual comenzarás un tratamiento. Esta semana será importantísima porque indica el comienzo de una nueva etapa en tu vida.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana complicada. Tu actividad económica está atravesando una crisis y has trabajado sin descanso durante los últimos meses intentando encontrar una solución. El problema es que estás tan inmerso en tus dificultades financieras que te es imposible encontrar un camino para salir de las dificultades. Los astros te aconsejan que tomes distancia, aléjate un poco de los problemas durante unos días y la solución que necesitas llegará a tu mente.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy buena. Trabajaste intensamente para lograr sobresalir. Sin embargo, el reconocimiento de tus jefes no llegaba y personas menos capaces que tú obtenías mejores puestos dentro de tu lugar de trabajo. Eso te desanimó mucho pero seguiste trabajando incansablemente y ese esfuerzo empezará a dar frutos a partir de esta semana. Habrá cambios pero serán muy positivos para ti.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, las personas de este signo vivirán una semana en la que se darán cuenta que han engordado algunos kilos. Los astros te aconsejan que no te preocupes más de la cuenta ni que te sometas a dietas demasiado estrictas para adelgazar.

NÚMERO AFORTUNADO: 79

CAPRICORNIO

AMOR: Capricornio deberá aprender a cultivar el don de la paciencia si quiere prosperar en el amor. Finalmente y luego de muchos fracasos amorosos han encontrado a una persona que te ama y con la que te sientes lo suficientemente seguro como para planear un futuro en común. No obstante, te decepciona que tu pareja sea muy expresiva a la hora de manifestar sus sentimientos por ti. No presiones a quien amas, cada persona tiene una forma de ser distinta y tienes que aprender a respetarla y a aceptarla.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que padecerán algunas desilusiones. Eres muy leal dentro de tu actividad productiva, existen personas con las que tienes relaciones comerciales desde hace años y siempre te has comportado de una forma correcta con ellos. Sin embargo, durante los próximos días descubrirás que hay personas con las que no puedes seguir haciendo negocios porque pones en riesgo tu seguridad financiera.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana excelente. Durante los últimos meses tuviste muchos problemas para concentrarte, estabas disperso y aunque te esforzabas, tu trabajo no tenía la misma calidad de siempre. No obstante, a partir de esta semana comienza para ti un ciclo en el que se darán los cambios necesarios para que puedas recuperar tu vitalidad física y tu agilidad mental. Los astros te aconsejan que aprendas a tomarte la vida de forma más relajada.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana en la que surgirán muchos problemas referidos a los hijos o a los menores que estén a su cargo. Los astros te aconsejan que no seas tan permisivo y que comiences desde ahora a poner límites claros que deben ser respetados.

NÚMERO AFORTUNADO: 12

ACUARIO

AMOR: Habrá mucho dolor en la vida de los Acuario esta semana en lo referido al corazón. Puede tratarse de una separación o un divorcio, en cualquier caso, el penoso acontecimiento te tomará por sorpresa. Durante los próximos días tu pareja se sincerará contigo y te dirá que desea separarse por un tiempo para poder poner en orden sus sentimientos y sus pensamientos. Tú quedarás devastado por la sorpresa pero lograrás reponerte más pronto de lo que crees. No obstante, pasado un tiempo tu pareja deseará retomar la relación pero para ese entonces probablemente seas tú quien decida no continuar.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán afrontar dolorosas verdades. Hay un negocio o actividad productiva en el que has puesto mucha ilusión y trabajo, sin embargo es una de aceptar que no funciona y que no funcionará. Por diversas razones que tú no puedes controlar, esa actividad no es rentable e insistir en ella no sólo será inútil sino hasta peligroso para tu estabilidad económica.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que tendrán surgirán muchos conflictos. Tienes una muy mala relación con uno de tus colegas pero hasta ahora lograban mantener un trato educado. Sin embargo, durante los próximos días esta persona pondrá en duda tus conocimientos y tus habilidades profesionales. Esto te enojará mucho y tendrás una reacción muy agresiva. Debes controlarte, porque ese tipo de reacciones al único que perjudica es a ti.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que no estarán favorecidos los temas intelectuales ni los estudios. Te costará mucho concentrarte y tu rendimiento será muy inferior al habitual. Los astros te aconsejan que te tranquilices porque todo volverá a la normalidad durante los próximos días.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

PISCIS

AMOR: Los Piscis solteros tendrán una semana fabulosa en el amor. Durante los próximos días contarán con un gran auspicio astrológico mediante el cual podrán encontrar a la persona adecuada para compartir sus vidas. Si estás cansado de la soledad, entonces no puedes desperdiciar esta semana. Ve a todos los eventos sociales que puedas y si no tienes ninguno, no dudes en ir a tomar algo a algún bar. Lo importante es no quedarte encerrado en tu casa porque el amor estará afuera esperando por ti.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de muchas tentaciones. A partir del jueves de esta semana, te llegará una propuesta para un negocio muy innovador. La persona que te hará dicha propuesta intentará tentarte mediante ganancias muy abundantes. Sin embargo, tu instinto te dice que no debes invertir en ese negocio. El problema será que tu codicia sí querrá hacerlo. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición y que actúes con prudencia.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana muy tensa. Tu ambiente laboral es muy agresivo, estás agotado psicológica y emocionalmente. Sientes que no hay esperanzas para ti dentro de tu empleo actual y por eso empezarás a pensar seriamente en renunciar. Sin embargo, los astros te recomiendan que esperes un poco. Esta situación tormentosa acabará debido a cambios drásticos que se producirán en la compañía donde trabajas.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán sorpresas agradables referidas a traslados o viajes. Estos viajes serán inesperados, alguien te invitará y pasarás momentos inolvidables en los lugares que visites.

NÚMERO AFORTUNADO: 78