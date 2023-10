Aries

AMOR: Aries se enfrenta a fuertes desacuerdos con su pareja esta semana. Tu relación sentimental comenzó hace poco, fue amor a primera vista. La atracción física entre ustedes fue muy intensa al principio pero ahora ha comenzado a declinar. Un hecho que ocurrirá esta semana te hará darte cuenta que la persona de la que estás enamorado y tú, tienen una visión de la vida y del mundo bastante diferente. Los astros te aconsejan que no te preocupes demasiado, lo que tiene que ser será y no habrá nada que puedas hacer para evitarlo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy auspiciosa. Durante los próximos días se te presentará una oportunidad única para expandir tu negocio y podrás acceder a ella gracias a que cuentas con los recursos suficientes. Has manejado tus finanzas muy sabiamente, te dedicaste a ahorrar y durante esta semana tendrás la posibilidad de darle un buen uso a esos ahorros.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho aprendizaje. Has cambiado de trabajo y todo anda muy bien en tu nuevo empleo. Sin embargo, estás cometiendo los mismos errores que cometiste en tus empleos anteriores. Trabajas muy duro y además estás capacitado para asumir responsabilidades pero el problema es que no crees lo suficiente en ti mismo. Deja de lado tus vacilaciones y demuéstrale a todo el mundo todo tu potencial.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que padecerán algunos problemas. Tendrás molestias estomacales a las que no les darás la debida importancia pero tus síntomas se agravarán y el fin de semana deberás hacer una consulta médica de urgencia.

NÚMERO AFORTUNADO: 47

Tauro

AMOR: Tauro se enfrenta a duras pruebas esta semana en lo que respecta a los sentimientos de pareja. Durante los próximos días descubrirás accidentalmente que tu pareja te mintió. No se trata de una infidelidad ni de que en la vida de tu pareja haya otra persona. Sin embargo, al saber que la persona que amas te mintió comenzarás a sentir un montón de dudas con respecto a la relación en sí. Los astros te aconsejan que no tomes decisiones precipitadas, escucha lo que tu pareja tenga para decir antes de formarte una opinión equivocada sobre la persona que está a tu lado.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una complicada. Necesitas de forma urgente realizar una revisión minuciosa de todas las actividades financieras de tu negocio. Has sido demasiado desprolijo y negligente en ese aspecto y si no rectificas tu actitud pronto, tendrás graves problemas en un futuro cercano. Ponte en acción porque de lo contrario pagarás muy cara tu pereza.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana complicada. Eres muy bueno en el cumplimiento de tus funciones y eso te hace sentir orgulloso. Sin embargo, durante los próximos días uno de tus jefes te hará unas correcciones para que puedas optimizar recursos y trabajar mejor en menos tiempo. Será una crítica constructiva pero tu ego no te permitirá aceptarla. Madura y aprende a aceptar consejos de personas que saben más que tú.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que recuperarán la confianza en el futuro. Debido a los sucesos desagradables que has padecido últimamente, comenzaste a sentir que la vida en tu contra. Sin embargo, a partir de este fin de semana sentirás que la buena suerte empieza a estar de tu lado.

NÚMERO AFORTUNADO: 51

Géminis

AMOR: Se inicia una semana complicada en el amor para Géminis. El lazo que los une es muy fuerte, se aman, sin embargo últimamente estás teniendo muchas discusiones con tu pareja. Los astros te aconsejan que aprendas a poner límite a tus familiares y amigos y, tu pareja deberá hacer lo mismo con su círculo íntimo. Es una relación con muchísimo futuro pero necesitan aprender a evitar que otras personas se metan en sus asuntos. Al evitar las interferencias ajenas podrán vivir una relación amorosa sumamente satisfactoria y armoniosa.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en donde existirá una tendencia a caer en excesos. Tu negocio o actividad productiva va cada vez mejor, recientemente has logrado cerrar una gran operación que te hará ganar mucho dinero. Te sientes eufórico y es esa sensación la que está provocando que hagas gastos innecesarios e imprudentes. Los astros te aconsejan que seas más juicioso y que no te dejes llevar por entusiasmos exagerados.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana bastante compleja. Eres una persona muy preparada y tienes mucha experiencia dentro de tu área. Estás acostumbrado a dar órdenes y a que los demás las cumplan. Sin embargo, durante los próximos días se producirán cambios que afectarán tu forma de trabajar. De ahora en más, deberás aprender a trabajar en equipo. Los astros te aconsejan que no te resistas a los cambios.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que decidirán tomar medidas con respecto a sus vidas. La monotonía de tu rutina te tiene cansado, necesitas realizar alguna actividad que le ponga más diversión y entusiasmo a tu vida.

NÚMERO AFORTUNADO: 06

Cáncer

AMOR: Cáncer deberá atravesar una semana de desilusiones amorosas. Durante los próximos días descubrirás algunos aspectos de la vida de tu pareja que desconocías y al hacerlo te sentirás desencantado. No obstante, las relaciones amorosas constan de diversas etapas, al principio todo es ilusión pero luego es necesario que la relación madure y eso implica aceptar que la persona que está a tu lado tiene virtudes pero también defectos. Los astros te aconsejan que seas más tolerante y que no abandones a una pareja que te ama y con la que serás muy feliz.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a aparentar fortaleza. Tu actividad productiva no está pasando por su mejor momento, para salvar tu negocio has tenido que realizar una alianza con uno de tus principales competidores. Estás débil y tu competencia lo sabe y por eso intentará aprovecharse de esa situación. No dejes que lo hagan, aparenta serenidad y compostura, oblígalos a negociar contigo.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de muchas vacilaciones. Desde hace meses que estás muy indeciso, tienes que elegir un camino pero no terminas de decidir cuál. Sin embargo, durante esta semana te darás cuenta que no podrás seguir dilatando tus decisiones. Los astros te aconsejan que dejes de lado tus temores, en el fondo de tu alma sabes lo que quieres hacer, escucha a tu voz interior.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a participar de un grupo destinado a realizar ayuda comunitaria. Esta actividad los hará sentir muy bien y además les permitirá conocer a personas muy valiosas con las que entablarán relaciones de amistad duraderas.

NÚMERO AFORTUNADO: 67

Leo

AMOR: Aprender a comportarse será lo que esta semana te legue. Tu pareja te ama pero es una persona que tiene muchas responsabilidades y ocupaciones y por lo tanto no puede dedicarte estar pendiente de ti ni dedicarte todo el tiempo que tú desearías. La persona que está a tu lado es tu pareja ideal pero si no quieres perderla deberás actuar con mayor madurez. Aunque tu compañero o compañera sentimental te ama, si le haces escenas a cada rato, terminarás agotándolo y lo perderás irremediablemente.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán esforzarse al máximo. Para lograr que tu negocio crezca, necesitas financiación. Durante los próximos días surgirá una compañía que estará dispuesta a prestarte el dinero que necesitas, sin embargo deberás esmerarte y mostrarles los beneficios de invertir en ti. Tienes ideas muy innovadoras y proyectos excelentes, utiliza todo tu poder de persuasión para no dejar escapar esta oportunidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana difícil. Eres muy responsable con tus tareas, por eso te tomará de sorpresa una acusación que recibirás durante los próximos días. Uno de tus jefes te responsabilizará por un error cometido dentro de tu sector. Tú sabes que esa acusación es injusta pero debes lograr que los demás también lo sepan. Defiéndete con uñas y dientes y no permitas que nadie te difame ni menosprecie tu excelente trabajo.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que empezarán a poner límites a sus familiares y amigos. Te has dado cuenta que siempre estás al servicio de los demás y que ellos se abusan de tu abnegación. Por eso, a partir de esta semana comenzarás a decir que no y a cuidarte más.

NÚMERO AFORTUNADO: 02

Virgo

AMOR: Será esta una semana decisiva para los Virgo en cuestiones del corazón. Te sientes solo porque tu pareja está ausente durante mucho tiempo. Su ausencia está justificada debido a sus obligaciones laborales pero aun así tú no te resignas a esta situación. La realidad es que las cosas no van a cambiar, él o ella continuará dedicando toda su pasión a su trabajo y está en ti aceptar o no una relación así. Los astros te aconsejan que no dilates más las cosas, en el fondo de tu corazón tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo sin perder más tiempo.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que se verán obligados a dejar su pasividad de lado. Tu competencia está intentando sacarte del camino. Desde hace tiempo que tus competidores están buscando tu lado más débil para poder destruirte. Sin embargo, tú estás actuando como si nada ocurriera. Durante los próximos días ocurrirá un hecho que te obligará a despertar y a ver la realidad.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana importante. Un compañero de trabajo se acercará a ti y te pedirá un favor. No se tratará de nada ilegal, simplemente te pedirá ayuda con una parte de su trabajo. Nunca habías tenido una estrecha relación con esta persona y por eso te sorprenderá su pedido. Los astros te aconsejan que lo ayudes, aunque nadie lo sabe, tu compañero está pasando un momento emocional difícil y por eso su rendimiento laboral ha disminuido.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana con algunas decepciones. Sueles entregarte por completo a las personas que amas, especialmente a tus familiares y amigos. Sin embargo, esta semana descubrirás que algunos de tus amigos no son capaces de hacer lo mismo por ti.

NÚMERO AFORTUNADO: 39

Libra

AMOR: Grandes intensidades aguardan por Libra a nivel emocional. Recientemente has comenzado una relación y estás cada vez más enamorado de la persona que está a tu lado. Sin embargo, debes ser más cauteloso con tu comportamiento porque si no tu pareja comenzará a pensar que no eres capaz de tener una relación seria y que no tiene sentido planear un futuro contigo. No alcanza sólo con tener sentimientos hacia la otra persona, lo que necesitas es demostrarle con hechos a tu pareja lo importante que él o ella es para ti.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana de decepciones. Durante los próximos días te darán malas noticias, tenías muchas esperanzas puestas en una operación financiera pero las cosas no saldrán como tú esperabas. Sin embargo, la situación todavía puede arreglarse, para lograrlo necesitarás dejar a un lado esa pasiva melancolía y pelear por sacar tu negocio adelante.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana de mucho trabajo. Durante los próximos habrá muchísima actividad en tu lugar de trabajo. Ocurrirán algunos imprevistos que obligarán a todos los empleados a trabajar el doble de lo que trabajaban normalmente. Tu jefe te pedirá que te hagas cargo de algunas tareas que excederán tus responsabilidades. Sin embargo, no debes negarte, recibirás tu recompensa en un futuro cercano.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que comenzarán a cerrar ciclos. Tienes heridas emocionales del pasado que te impiden continuar avanzando. Esta semana encontrarás un camino para empezar a sanarlas.

NÚMERO AFORTUNADO: 81

Escorpio

AMOR: Peleas de pareja opacan la felicidad de Escorpio esta semana. La persona que amas está pasando por un momento de mucha fragilidad emocional y aunque tú lo sabes, no estás actuando correctamente. Debes prestar más atención a tu comportamiento, cualquier cosa que digas o cualquier gesto que hagas, que en otro momento podrían pasar desapercibidos, actualmente pueden lastimar mucho a tu pareja. Es una relación que tiene un gran futuro, pero si no apoyas a tu pareja ahora que lo necesita, entonces cuando él o ella se recupere, se alejará de ti porque no supiste estar a su lado cuando te necesitó.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana pesada. Durante los últimos meses realizaste algunas inversiones importantes. No fueron acciones precipitadas, investigaste, te informaste y luego invertiste tu dinero en lo que creíste que eran excelentes negocios. No obstante, esta semana te enterarás de que tus expectativas no van a cumplirse. No te deprimas ni te culpes, toma esta experiencia como una enseñanza y aprende de tus errores.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que se producirán algunos cambios. Dentro de tu lugar de trabajo se creará una nueva sección o área que coincide con uno de tus mayores intereses profesionales. Tus superiores deberán elegir a alguien para que se ocupe de dicha área y tú te ofrecerás para hacerlo. Sin embargo, tu propuesta será rechazada porque no cuentas con la suficiente experiencia en el tema.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que obtendrán grandes logros a nivel intelectual. Será un momento ideal para dar o preparar exámenes y también para retomar los estudios.

NÚMERO AFORTUNADO: 04

Sagitario

AMOR: Sagitario se despide de sus ilusiones y se enfrenta con la realidad en lo que a amor se refiere. Has comenzado recientemente una relación y deseas profundizar el vínculo y afianzar la pareja. Para lograrlo has querido incluir a la persona que amas en tu círculo de amigos y de familiares. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu pareja se muestra incómodo en dichos lugares. Los astros te aconsejan que contemples la posibilidad de que él o ella no te esté tomando en serio.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción comercial. Durante los próximos siete días con un mal auspicio para todo lo referido a las cuestiones económicas. No realices ninguna inversión ni comiences ninguna sociedad durante dicho período. Tampoco contarás con una gran claridad mental para los negocios y por eso tenderás a cometer errores tontos pero que pueden provocarte serias pérdidas monetarias.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán aprender a ser más humildes. Eres muy ambicioso y quieres llegar lejos, eso está muy bien. Sin embargo, no eres paciente, quieres cumplir tus metas rápido y las cosas no suelen funcionar así. En tu trabajo actual estás muy interesado por ocupar un cargo que ha quedado vacante pero tú sabes que no tienes la suficiente experiencia. Prepárate, da lo mejor de ti y luego espera, porque los logros llegarán solos.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que harán viajes inesperados. Durante los próximos días se iniciará para las personas de este signo un ciclo muy bien auspiciado para los viajes de ocio y placer.

NÚMERO AFORTUNADO: 26

Capricornio

AMOR: Los roces de pareja dirán presente esta semana para Capricornio. Existen ciertas amistades de tu compañero o compañera sentimental que no terminan de agradarte y durante los próximos días le insinuarás a tu pareja que prefieres que no los frecuente más. Lamentablemente, dichas amistades estaban en su vida antes que tú llegaras y lo seguirán estando te guste o no. Los astros te aconsejan que actúes con más madurez y que no generes discusiones innecesarias en tu relación.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana maravillosa. Durante los próximos siete días contarán con una muy buena influencia planetaria mediante la cual podrás solucionar los problemas financieros que tanto te atormentaban. Por los caminos más inesperados llegarán soluciones providenciales para ti, puedes recibir sumas de dinero importantes o te ofrecerán un préstamo con financiación muy conveniente y que se adapta a tus posibilidades.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en donde se producirán algunos problemas. Durante los próximos días te enterarás que la compañía para la que trabajas se ha vendido y que se producirá un cambio en la planta directiva. Dicho cambio implica profundas transformaciones en la modalidad de trabajo. Al principio te costará mucho adaptarte a estos cambios y eso será contraproducente para ti. Los astros te aconsejan que seas más flexible.

BIENESTAR: En el ámbito de la salud, los hombres y mujeres de este signo vivirán una semana en la que deberán tener mucho cuidado con los excesos en cuanto a la alimentación. Durante las próximas semanas los nativos de este signo tendrán una marcada tendencia a engordar.

NÚMERO AFORTUNADO: 19

Acuario

AMOR: Tu compañero sentimental y tú se embarcarán en importantes discusiones, Acuario. Estás intentando que tu compañero o compañera sentimental participe más de tus actividades, sin embargo puede que esos intentos no sean lo más conveniente. La relación recién está comenzando y todo debe darse de una forma gradual y espontánea. No presiones a tu pareja, todo se irá dando con el tiempo pero es importante que aprendas a respetar los deseos de la persona que tienes al lado.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que ocurrirán sucesos que los desbordarán emocional y psicológicamente. Recientemente has cambiado de empleo y tu relación con algunas personas de tu ambiente laboral no es muy armoniosa. Los próximos siete días serán aún más difíciles, sin embargo los astros te aconsejan que no desesperes porque luego las cosas se irán calmando paulatinamente.

BIENESTAR: En el ámbito espiritual y de crecimiento personal, las personas de este signo vivirán una semana en la que sentirán que todos sus sueños pueden hacerse realidad. Se renovarán tus esperanzas al comprobar que algunas de tus aspiraciones que por diversos motivos se habían detenido, comienzan a concretarse.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana en la que tendrán tiempo disponible para organizar mejor sus negocios y emprendimientos. Ahora estás disfrutando de una etapa de mucha abundancia económica, sin embargo dentro de unos meses la situación puede cambiar y por eso sería muy importante que manejaras tus finanzas con más prudencia. Los astros te aconsejan que ahorres y que no despilfarres tus recursos porque en un futuro podrías necesitarlos.

NÚMERO AFORTUNADO: 75

Piscis

AMOR: Una semana muy intensa en el amor comienza para Piscis. Tu pareja tiene algunas actividades que le apasionan y a ti te molesta que le dedique tanto esmero y tiempo a un pasatiempo en vez de a ti. Le plantearás tu disconformidad y al hacerlo lo único que lograrás es que él o ella se ponga a la defensiva. Tienes que aceptar que tu pareja tenía una vida antes de conocerte y que no dejará de tenerla ahora que tú estás en su vida. Si insistes en ese tema, perderás a la persona que amas.

DINERO: En el ámbito económico y financiero, las personas de este signo vivirán una semana muy próspera. Durante los últimos meses tu actividad productiva tuvo que enfrentar una crisis importante, tuviste que hacerle frente a muchos gastos imprevistos y tus ingresos disminuyeron drásticamente. Sin embargo, toda esa tensión está por acabar. Esta semana comenzará una nueva etapa que será más favorable para tu economía. Los astros te aconsejan que te relajes porque la tormenta ya pasó.

TRABAJO: En el ámbito laboral los nativos de este signo vivirán una semana en la que deberán afrontar sus miedos. En tu trabajo actual estás muy cómodo, demasiado cómodo. Tus tareas son rutinarias y no tienes desafíos que te estimulen a crecer o a aprender cosas nuevas. Sin embargo, durante los próximos días tendrás la oportunidad de cambiar esta situación. Te ofrecerán un trabajo que implica un gran desafío en sí mismo, no pierdas esta posibilidad.

BIENESTAR: En el ámbito familiar las personas de este signo vivirán una semana de reconciliaciones. Asistirán a fiestas familiares en donde se reencontrarán con parientes con los que estaban distanciados. Dejarán el rencor en el pasado y podrán retomar la comunicación. Los astros te aconsejan que no seas tan rencoroso.

NÚMERO AFORTUNADO: 27