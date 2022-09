Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi

Después de muchos rumores e incertidumbre en torno a la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el silencio finalmente se rompió: después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común, la pareja del futbolista y la empresaria se separó. La noticia fue confirmada por Wanda en la tarde del jueves a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, fueron las palabras de Wanda.

Cabe aclarar que la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista y solo pueden verse postales de sus diferentes emprendimientos profesionales y del día a día con sus hijos.

Durante el último tiempo, hubo mucha especulación sobre el estado de esta relación. Incluso gente cercana al matrimonio confirmaba que el proceso de divorcio estaba en marcha, pero cada noticia sobre una ruptura era negado rotundamente por ambas partes de la pareja.

Mauro Icardi todavía no ha manifestado ningún mensaje acerca del anuncio, incluso sigue guardando imágenes junto a su esposa en sus redes. El futbolista, en las horas previas al comunicado de Wanda, también comentó sobre las suposiciones de ruptura, abriendo el juego de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”, publicó Icardi.