Celeste Cid dice que los hombres no se le acercan

La bella actriz Celeste Cid, se separó de su última pareja hace ya cinco meses. La relación con Iván Pierotti llegó a su fin y Cid volvió a transitar el mundo de la soltería, pero, según dice, los hombres no se le acercan.

“Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy...”, dijo la actriz dudando sobre el compartamiento masculino. De hecho, contó además que en varias ocasiones tuvo que dar los primeros pasos ellos para “animar” al sujeto: “A veces es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!”, dijo.

Muchas actrices y figuras públicas han pusto sobre el tapete una problemática similar, especialmente las mujeres del mundo del espectáculo.