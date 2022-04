Todos los ganadores de la mayor entrega de premios de la música del año

La gran fiesta anual de la música, los Gramys 2022, tuvieron a sus ganadores y te los damos aquí:

Grabación del Año: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum del Año: We Are - Jon Batiste

Canción del Año: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum pop latino: Mendó - Alex Cuba

Álbum de música urbana: El Ultimo Tour del Mundo - Bad Bunny

Álbum de rock latino o alternativo: Origen- Juanes

Álbum regional mexicano y tejano: A mis 80 - Vicente Fernández

Álbum Tropical: Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta

Álbum Latin Jazz: Mirror, Mirror - Chick Corea y Chucho Valdes

Pop Duo/Group Performance: Kiss Me More - Doja Cat ft Sza

Traditional Pop Vocal Album: Love for Sale - Tony Bennett y Lady Gaga

Álbum pop Vocal: Sour - Olivia Rodrigo

Grabación de Dance/Electronic: live - Rüfüs Du Sol

Mejor álbum de Dance/Electronic: Subconsciously - Black Coffee

Álbum de Instrumental contemporáneo: Tree Falls - Taylor Eigsti

Presentación de rock: Making a Fire - Foo Fighters

Presentación de Metal: The Alien - Dream Theater

Rock Álbum: Medicine At Midnight - Foo Fighters

Canción de Rock: Waiting on a War- Foo Fighters

Álbum de Música Alternativa: Daddy’s Home - St. Vincent

Rhythm and Blues Performance: Leave the Door Open - Silk Sonic

Traditional Rhythm and Blues Performance: Fight for You - H.E.R

Progressive Rhythm and Blues Album: Table for Two - Lucky Daye

Mejor compilación de banda sonora para medios visuales: The United States vs Billie Holliday

Mejor banda sonora para medios visuales: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores y Gambito de Dama – Carlos Rafael Rivera, compositor

Canción de Rhythm and Blues: Leave the Door Open - Silk Sonic

Álbum de Rhythm and Blues: Heaux Tales - Jazmine Sullivan