Naza Di Serio debutó con "Yo la sé" y negó romance con Nico Occhiato

Nazarena Di Serio se destacó como la "chica del clima" de TN y a partir de allí su carrera no paró de crecer. El fin de semana cumplió uno de sus sueños: debutó como conductora de un programa de entretenimientos propio: "Yo lo sé", por la misma señal que la vio nacer.

Pero además, durante el transcurso de la semana previa, un fuerte rumor alentado en los programas de espectáculos, la vinculó sentimentalmente al conductor Nico Occhiato y Naza se encargó de desmentirlo: "No estoy saliendo con nadie, tengo cero relación con Nico Occhiato. Estábamos en el mismo bar, pero en mesas separadas”, aclaró la rubia.

Nazarena es además una influencer de redes sociales, muchas marcas la buscan para promocionar su productos y tiene casi 300 mil seguidores y una gran cantidad de interacciones con los mismos. Siguiendo la lógica de los romances y su difusión, Di Serio hizo saber además que no todo lo que hace se difunde.

“Tuve romances muy lindos y nunca se filtró. No quise que me conozcan por salir ‘con’…Se sabe lo que uno quiere que se sepa, pero me gusta reservar mi vida privada”, dijo contundente Nazarena.