Luisana Lopilato ahora esta pelirroja

La actriz argentina Luisana Lopilato, casada con el cantante Michael Bublé, mostró en sus redes un cambio de color de pelo que llamó la atención de sus seguidores.

La actriz además posteó un texto misterioso, donde aclara que no puede decir mucho respecto del proyecto que la llevó a la modificación de tonalidad de su cabello. "Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones, y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida ♥️ Que lindo es poder trabajar juntos @michaelbuble TE AMO", escribió.

En otro posteo, donde se la ve jugando con su marido con un pincel en su cabello, la actriz escribió: "Estamos haciendo algo muy muy copado con @michaelbuble pero todavía no me dejan contar mucho 🤐 ¿Ustedes qué creen que se viene? Los leo", desafió a sus seguidores.