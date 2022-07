La estadía de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos finalmente terminó. Aunque era uno de los participantes más queridos del público y se había fortalecido en cada desafío de eliminación que le tocó jugar, Lissa Vera lo traicionó en la última votación y quedó nominado junto a Walter Queijeiro.

El animador compitió dolorido, ya que horas antes le habían diagnosticado un principio de esguince en el pie. Por esto mismo, el concursante llegó al desafío bastante débil y triste, ya que se debía enfrentar al periodista, quien se volvió su gran amigo y confidente dentro del programa.

A lo largo del reality, Locho se volvió el personaje más querido por el público, pese a que sufrió bullying y desprecio por parte de los otros participantes dentro del programa. Entre lágrimas, el actor y cantante no pudo ocultar su emoción por haber sobrevivido a esa experiencia, que había llegado a su fin.

“Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir, pero… no sé qué decir. Avisenle a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana, que tengo hambre. Voy a ir a su casa, me voy a quedar unos días en lo de mi vieja, para aprovechar a estar con mi familia”, expresó tras perder en la “H” y cerró: “Creí que este día no iba a llegar, y llegó, pero me parece que se viene todo bueno. Parece que es una pesadilla pero no”.

Con su eliminación, los cuatro finalistas son Alex Caniggia, Martín Salwe, Lissa Vera y Walter Queijero. Los dos primeros irán en busca del premio de 10 millones de pesos, mientras que los últimos recibirán un porcentaje menor en caso de ganar por haber reingresado