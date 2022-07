Laurita Fernández negó haber impedido la participación de Estefanía Berardi

El debate entre Estefanía Berardi y Laurita Fernández, parece que recién empieza. De acuerdo a la panelista la conductora de "Bienvenidos a Bordo" se niega a que la inviten al programa: “Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa", sentenció.

Berardi se explayó: "Me querían invitar y ella dijo que no. Claramente no me quiere, me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas”, dijo en LAM el programa en el que trabaja y que conduce Angel De Brito.

Estefanía contó que cuando estuvo compartiendo emisión con Laurita, esta le hacía las mil y una. “Me mandaba a cambiarme por el color de la ropa, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”.

Desde el mismo LAM, mandaron un móvil a recabar la opinión de Fernández, que dijo: “No contesto nada de lo que puedan llegar a decir” y en referencia a Berardi agregó: "La onda que tira, no va a ser devuelta por mi. Le mando un saludo. No voy a contestar ni me voy a subir a absolutamente nada de todo lo que pueda llegar a decir”, sentenció.