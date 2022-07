Nicolás Cabré se abrió una cuenta de Instagram y lo hackearon

El pasado lunes por la noche, Nicolás Cabré finalmente optó por abrirse una cuenta de Instagram, pese a mostrarse varias veces reacio a la idea de mostrar su vida privada en las redes sociales.

"¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi", escribió el actor en su primer posteo. "Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda", cerró el papá de Rufina.

Tanto Mariano Martínez como su ex Laurita Fernández no dudaron en darle la bienvenida a Cabré. "Jaajajajaja vamooooooo", escribió su ex pareja, mientras que Martínez le comentó "Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré", junto a varios emojis de aliento.

Sin embargo, a menos de 24 horas de haberse creado su perfil, el actor debió cerrar su perfil ya que había sido hackeado. Una de las primeras en reportarlo fue su amiga Mercedes Funes, quien compartió un video para advertirlo: "Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él...mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada por esta persona que tenía estos 270 mil seguidores".

Entonces, la actriz compartió la imagen de la cuenta falsa del actor de "Mis amigos de siempre". "Después le voy a avisar yo cuál va a ser la cuenta oficial de Nico", señaló, dejando en claro que por el momento el perfil que su colega se había abierto ya no existe y que pronto se creará uno nuevo. "La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake al final le puso la letra O. Bronca total, no solo le usa la identidad, sino que le hizo cerrar su cuenta oficial. Denunciar por favor", cerró indignada.