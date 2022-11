Lali Espósito suspendió shows por problemas de salud

En un posteo en su cuenta de la red social Instagram, la cantante argentina Lali Espósito, decidió suspender algunos shows que tenía programados, contando que estaba padeciendo algunos problemas de salud que debía resolver.

"Me reporto por un bajón, para dar una noticia que no está buena, que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy fuerte", dijo Lali en un video.

Por otro lado, la también actriz indicó que: "Tengo un poco de fiebre, una tos imposible, que empiezo y no paro, es insoportable. Por recomendación del médico y los estudios que me hice me piden reposo este fin de semana, y eso hace amigos de Trelew y Neuquén que no pueda presentarme con el show. Pero trabajamos con todo el equipo para encontrar fechas posibles, cerca", anunció.

Por in, aclaró que: "Amigos de Neuquén, el show se pasa para el 6 de noviembre y el 8 es el show de Trelew. Les pido disculpas por no poder cumplir, pensé que iba a recuperarme este fin de semana pero la verdad es que no. Vengo arrastrando esto desde hace mucho tiempo y tomando medicamentos y tapando esta gripe. Yo soy una demente, no está bien, e intento seguir con los shows y los laburos, pero es un show muy largo y no puedo hacerlo a medias, no se lo merecen", explicó.