La actriz argentina Justina Bustos que explotó en la serie "Historia de un clan" sobre la vida del clan Puccio, haciendo de novia del "Chino" Darín que encarnaba a Alejandro Puccio, y llegó a la popularidad con su rol en "Las Estrellas", decidió instalarse en Madrid y ahora es muy popular en esas tierras, con su rol en la tira romántica "El Juego de las Llaves".

Por ello fue entrevistada en el programa "El Hormiguero", donde deslumbró con un vestido casi totalmente transparente, de color violeta, muy corto y sin ropa interior.

En la entrevista, Bustos dijo que: "“Por eso estoy sola. Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Sé hacer una sola cosa bien, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Si me dedico a algo, me dedico. Esa es mi respuesta, no sé, si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad. Puede ser, pero no es mi caso”, contó.

Su indumentaria causó un fuerte debate en las redes sociales, pero Justina ha sabido mostrar su cuerpo con transparencia en diversas oportunidades y se siente muy cómoda y a gusto con su cuerpo.