Julieta Prandi está pasando un gran momento en su relación con Emanuel Ortega, pero no piensa en casarse, su relación anterior resultó tan traumática, que prefiere no repetir. "Fue el peor momento de mi vida, en el que viví una noche eterna, pero fue una mala experiencia en general… no tengo ningún problema con el matrimonio si llegara la propuesta”, dijo Julieta.

“Los Ortega son una familia hermosa, a la que quiero y respeto mucho. Cuando los conocí, él ya les había contado de mí y de mi historia, y charlamos mucho de la situación que había atravesado”, dijo Prandi en entrevista con la revista Hola.

Respecto de buscar un hijo en la nueva relación con Ortega, señalo que: “Todavía no lo hablamos. Creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por supuesto, pasamos todo el tiempo que podemos juntos”, definió.