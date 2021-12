El actor Ben Affleck, de 49 años, aseguró esta semana en una entrevista con Howard Stern que había terminado como adicto al alcohol, para poder soportar su relación con Jennifer Garner, su ex pareja, y aseguró que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía compartiese la vida con ella, de quien se divorció en 2015.

La actríz, dijo estar muy dolida tras las declaraciones de su ex: “Fue una bofetada en la cara”, dijo Garner, según reveló el medio In Touch Weekly. “Jen no está especialmente contenta con las palabras de Ben sobre por qué se divorciaron. Él dio una entrevista diciendo que se sentía ‘atrapado’ en el matrimonio, Jen no habría usado esa frase ni se habría abierto públicamente así. Fue una falta de respeto”, reveló la fuente a dicho medio.

Aflleck había asegurado que "parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Sentía que no podía irme por mis hijos, pero no estaba feliz, entonces bebía una botella de whisky hasta quedarme dormido en el sofá, pero resultó que esa no era la solución”, dijo.

Además el actor indicó que: “Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. Hicimos lo mejor. Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”, concluyó.