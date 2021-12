La periodista María Belén Ludueña habló con la Revista Hola sobre su próximo matrimonio con su pareja, el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, pero no se privó de dar respuestas, siempre elípticas, sobre su distanciamiento de América y el conflicto con Antonio Laje.

Ludueña explicó que: "Creo en la exigencia, pero hay formas y formas. La gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire” dijo la periodista.

Por otro lado, la próxima esposa de Macri dijo ademas que: "Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes. Estoy muy agradecida con el canal, pero yo no coincidía en la forma ni en los estilos de trabajar que tenía Antonio” expresó sobre el momento de su despedida.

Ludueña además sentenció: “Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más”, dijo.