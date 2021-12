A partir de un desencuentro por fotos publicadas en redes sociales, entre Hernán Piquín y su novio, el debate se traslado a dos jurados de La Academia, que extrañamente debatieron que influencia busca cada una en su pareja, cuando suben fotos hot a las redes.

Las protagonistas fueron Guillermina Valdés y Jimena Barón, ambas integrantes del jurado. "Si uno es hot, es hot, en pareja y no en pareja”, salió a argumentar La Cobra. Pero Guillermina la respondió: “Me parece un montón hacer las cosas por el otro, para que el otro reaccione. Me parece mucha energía”, explicó su postura, pero Barón le contestó: “Al contrario, no es para el otro: Yo soy así siempre, cuando estoy en pareja sigo siendo así. Yo soy así para mí”.

El debate persistió porque la pareja de Marcelo Tinelli se puso firme: "Vos dijiste que querías que te pongan likes y que tu novio vea los likes y los me gusta, y que así vos te sentís", pero Jimena no se quedó atrás: "Yo a mi chico le mando privado y también muestro a la popu para que vea lo que pasa cuando muestro", explicó.

Guillermina a su vez dejó claro que: "Yo también muestro a la popu, pero no para que el otro vea que otro me pone like. Me parece un montón", dijo, para cerrar un debate central.