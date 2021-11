Wanda publicó un mensaje críptico después de la entrevista con Susana

Los rumores circularon de inmediato luego de la entrevista que Susana Giménez realizó a Wanda Nara en París, con la presencia de su marido Mauro Icardi. El matrimonio habría vuelto a las peleas después de ciertas preguntas y especialmente respuestas, que incomodaron a futbolista.

A partir de esa situación, Wanda publicó un mensaje criptíco en su Instagram: “Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”, podía leerse en sus historias.

Todo indica que el mensaje iba dirigido a Icardi y a cierta reserva que habría mantenido en la entrevista, sobre situacones vividas durante el affaire del jugador con la actriz Eugenia "China" Suárez.