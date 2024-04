El estreno de la película "Joker 2: Folie À Deux" está programado para el 3 de octubre en Argentina y se espera que sea un éxito de taquilla, dado el gran desempeño de su predecesora que recaudó más de 1074 millones de dólares. Warner asignó un presupuesto de más de 200 millones de dólares para esta segunda parte, lo que refleja la confianza en el proyecto.

El director Todd Phillips, conocido por su trabajo en la primera entrega de Joker y en "Nace una estrella" junto a Lady Gaga, vuelve a estar al mando. En la película anterior, Joaquin Phoenix ganó un Óscar por su interpretación del Joker y la película recibió reconocimientos por su banda sonora original, incluyendo el León de Oro en el Festival de Venecia.

En esta nueva entrega, se explorará la historia de amor entre los personajes del Joker y Harley Quinn, quienes se conocerán en el Arkham Asylum. El tráiler sugiere un enfoque emocional y visualmente impactante, con referencias a la película anterior y momentos que prometen mantener al espectador intrigado.

La música juega un papel importante en el tráiler, con la canción "What the World Needs Now Is Love" de Hal David y Burt Bacharach, que añade una capa emotiva a las imágenes mostradas. Se destacan escenas de encuentros entre los personajes principales, como la conexión entre Joker y Harley mientras ella practica canto en el asilo.

"Joker 2: Folie À Deux" promete ser una experiencia cinematográfica intensa y emotiva, con una trama que se centra en la relación entre los icónicos personajes. Los fanáticos de la primera entrega y los amantes del cine en general seguramente estarán ansiosos por presenciar esta nueva entrega en la pantalla grande.