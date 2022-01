El escándalo contrante entre la bailarina Conthia Fernández y su ex marido y padre de sus hijas, el ex futbolista Matías Defederico no para de generar nuevos escenarios de refriega entre quienes fueron una feliz pareja algún día.

Hace días, Defederico aseguró que el problema entre ellos estalló por una infidelidad de Fernández y las repercusiones empezaron a agigantarse. En el tema se metió Estefanía Berardi, columnista del programa Mañanísima que conduce Carmen Barbieri.

En medio del programa, Berardi aseguró que: "Tengo el audio donde Cinthia Fernández reconoce la infidelidad con Pasti", deslizó la panelista. Todo hace prever que ese audio pronto será develado y el escándalo crecerá nuevamente. En parte porque "el Pasti" parece ser un apodo prometedor para un amante.