Emily Ratajkowski se separó y estaría saliendo con Brad Pitt

La separación de Emily Ratajkowski, de 31 años, estalló en los medios hace pocas semanas, y ahora, se multiplican los rumores de que estaría en una relación nada menos que con Brad Pitt.

Brad no ha mostrado con ninguna dama en los últimos tiempos, mas precisamente desde su divorcio de Angelina Jolie. No obstante ya hubo rumores de que Brad estaba saliendo con la cantante sueca Lykke Li, de 36 años.

Según una fuente cracana al actor que habló con Page Six: "Le gusta mucho su privacidad y mantenerse alejado de la opinión pública todo lo que puede. Brad sabe que eso no siempre es posible, pero se las arregla lo mejor que puede. No está saliendo con nadie en este momento y si lo hace, sería alguien muy diferente a sus relaciones anteriores", sentenció.