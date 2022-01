El festejo de cumpleaños de Sofía "Jujuy" Jiménez

La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, no para de vacaciones. Después de haber pasado unos días en Punta del Este con sus amigos y en Pinamar con su familia, ahora decidió trasladarse a Córdoba, con otro grupo de sus amistades y su novio Bautista Bello, para celebrar su cumpleaños número 31.

Sofía publicó un extenso posteo en su cuenta de la red Instagram: "Hᴏʟᴀ 31, los recibo feliz 🥳

Bueno, los que me conocen saben lo fanática que soy de mis cumples 🙈 AMO celebrar la vida y más con personas que son TAN especiales para mi !!! 🥺 Este año me toco en un lugar soñado 😍, de verdad no puedo estar más agradecida con vos bb @bautibello y toda tu familia por haber hecho de este finde, de esos que no se olvidan ✨", escribió.

La modelo agregó que: "Gracias por hacernos sentir en casa y por tanto amor!!! 💞 Gracias amigas y amigos por estar siempre, con ustedes hasta el fin del mundo 🚀 sin dudas TENGO A LOS MEJORES!!! Por millones de #JujuFest más juntos 🤣 ( ya es un clásico todos los años)

Y gracias GIGANTE a todos los que están del otro lado mandándome siempre TANTO amor!!!", concluyó, feliz.