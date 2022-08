Por Lucy Mangan, para The Guardian. El Trono de Hierro ha sido sacado del almacén y devuelto al Gran Salón de la Fortaleza Roja. El departamento de vestuario ha eliminado sus mejores pieles y las ha arrojado sobre los hombros de un nuevo elenco. El creador de High Valyrian, David J Peterson, también ha salido de su hibernación para ofrecer nuevos diálogos. Y hay dragones.

La tan esperada precuela de la épica serie de fantasía Game of Thrones, que dominó el panorama televisivo durante ocho temporadas tremendamente costosas, ya está aquí. Se deriva de partes del bestseller de 2018 Fire and Blood del autor George RR Martin (el lanzamiento fue un momento agridulce para los fans que esperaban que hubiera estado completando la serie de libros Song of Ice and Fire de la que se adaptó Game of Thrones, en lugar de escribir un precuela). House of the Dragon , entonces, es la historia de los Targaryen que comenzaron todo el asunto.

Todos los que no estaban en Game of Thrones o filmando The Crown cuando comenzó la fotografía principal están aquí. House of the Dragon comienza en el noveno año del reinado del rey Viserys I Targaryen (interpretado por Paddy Considine), y unos 200 años antes de que los televidentes pusiéramos un pie por primera vez en Westeros. Su esposa está embarazada. Su primogénita fue una hija, Rhaenyra (Milly Alcock), por lo que todos en los Siete Reinos esperan un heredero varón. Algunos de nosotros en casa esperamos a otra chica, de lo contrario, el arrogante y belicoso hermano menor de Viserys, y presunto heredero, el príncipe Daemon (Matt Smith) comenzará y habrá más trama de la que nadie sabe qué hacer.

Después de un parto espectacularmente sangriento y sin dolor, la madre y el bebé (niño) mueren. La Mano del Rey, Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) le da a su jefe cinco minutos para afligirse antes de ordenarle a su hermosa hija adolescente Alicent (Emily Carey) que se vista con el vestido de su difunta madre y la cámara de Viserys para ser útil al rey. Esta es una precuela posterior a #MeToo, por lo que se unen por sus penas compartidas y su modelo de piedra de los Siete Reinos en lugar de presentar una de las escenas de sexo violatorio tan queridas de GoT. Dios, las feministas arruinan todo.

Viserys sabe, aunque se pone muy nervioso cuando los miembros de su consejo se lo señalan, que Daemon es fundamentalmente inadecuado para gobernar el reino. Pero en su lugar solo tiene una pésima niña con algún tipo de derecho al trono. ¿Que hacer que hacer? Nada que haga demasiado feliz a nadie, eso es seguro.

Al final de la primera hora, todas las piezas principales están en juego, se están gestando innumerables tormentas políticas, domésticas y reales, se están rompiendo viejas alianzas, se están formando otras nuevas y la traición nunca está a más de una lanza de distancia. House of the Dragon parece estar listo para convertirse en el juego de ajedrez político de siete dimensiones que fue su predecesor, diseñado para recompensar a los fanáticos acérrimos de la fantasía sin alienar a las masas que lo impulsarán a la cima de las clasificaciones.