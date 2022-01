Todos los meses Netflix despeja lugar en su plataforma para incluir nuevas producciones, y vos podés haberte perdido alguna que te interesaba ver y fuite postergando. Así que te avisamos ahora, porque tenés un día para ver cualquiera de estas producciones que ya no estarán disponibles, desde mañana.

Avenida Cloverfield 10

The Family Fang

The Firm

Aterrados

Desobediencia

Free Fire

Horizonte profundo

Spartacus

Además se van de Netflix el 1 de febrero: Kickboxer Contacto sangriento 2 (1989), Los locos Addams (1991), Ace Ventura, un loco en Africa (1995), El amor tiene dos caras (1996), Lo opuesto del sexo (1998), Stuart Little (1999), Jackass 2 (2006), Presagio (2009), El caza recompensas (2010), Jackass 3 (2010), Jack y Jill (2011), Jackass 3.5 (2011), El abuelo sinverguenza (2014), El abuelo sinverguenza .5 (2014), Dilwale (2015), The Perfect Guy (2015), Pixels (2015), La reconquista (2016), Heroes wanted (2016), Superagente canino (2018); las series animadas No game, no life (2014), DanMachi (2015), Fate Stay Night (2015), Sword Art Online: alternative gun gale online (2018); más la serie española Gran Hotel: los secretos del Nilo (2016).