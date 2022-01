"Lo No Dicho" resume en un trabajo intenso, con un guión de excelencia, todas las miserias y debilidades humanas que pueden surgir de un drama familiar cuyo disprador es la necesidad de satisfacer el deseo de una joven con retraso madurativo.

Luego de la muerte de Amanda, la familia Colombo decide festejar el primer cumpleaños sin su presencia, ante la insistencia de Samanta, la hija menor, esa joven con problemas pero que mantiene unida a una familia que quedo resquebrajada.

Los globos y las guirnaldas no van a ser suficientes para disfrazar una casa llena de mentiras, silencios y reproches cuando la noche tome un giro inesperado.

Con la dirección general de Gimena Racconto Giunta, la supervisión actoral de Leopoldo Minotti y el siguiente elenco, por orden de aparición: Elenco por orden de aparición: Silvia Villazur (Juana), Angie Pagani (Samy), Emiliano Marino (Jerónimo), Mirtha Oliveri (Alexia), Juan Trzenko (Hugo) y Luciano Rojas (Martín).

De acuerdo a lo que desarrolla Racconto Giunta: "Una familia de clase media del conurbano desmenuza el intrincado mundo de la comunicación. ¿Cómo se construye lo no dicho, lo que se calla, lo que no se puede decir, ese paso que no se pude dar? Lo no dicho se pierde en el silencio. Se esconde sigiloso e indolente, en la ausencia del dialogo, en forma de secreto, de censura, de prudencia, de miedo, de inseguridad. Lo callado no desaparece, se encuentra pujante esperando el momento, serpentea en nuestro interior, en estado de latencia.

Muchas veces la inercia nos calla y es necesario que algo externo rompa el silencio. En ese momento, el otro puede ser una oportunidad. Los invitamos a oír lo no dicho". Si no vas, no sabes lo que te perdés, no digas que no te lo dijimos.