El Banco Central de Argentina ha anunciado un aumento en la tasa de interés que se aplicará a partir de enero para refinanciar las deudas de las tarjetas de crédito. Esta medida se da en un contexto de inflación y suba diaria de precios.

A través de la Comunicación “B” 12691/2023, publicada en el Boletín Oficial, se informó que la tasa que se aplicará para aquellos clientes que no cumplan con el pago total del resumen mensual ascenderá al 140,86% promedio mensual ponderado por monto y medida en porcentaje nominal anual. Esta tasa se aplicará tanto a aquellos que no realicen el pago mínimo mensual exigible como a cualquier importe no cancelado en la fecha de vencimiento prevista.

Es importante destacar que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es la cantidad más pequeña requerida por el banco para mantener el crédito vigente en la tarjeta, sin incurrir en mora. Sin embargo, el pago mínimo está compuesto mayoritariamente por intereses, impuestos y comisiones, y representa en general un 10% de la deuda total.

La falta de pago del mínimo exigible puede conllevar a que la tarjeta de crédito quede bloqueada, y si se opta por mantener el pago mínimo sostenido en el tiempo, se puede tardar años en cancelar la deuda. Asimismo, el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno de Javier Milei ha eliminado topes en las tasas que se le cobran a los comercios y los intereses punitorios que se le podrán cobrar a los clientes por falta de pago.