La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es lo que tiene en vilo a gran parte del Gobierno Nacional. Una de las principales preocupaciones es la tasa de interés y los sobrecargos que la Argentina debe pagarle al Fondo.

Según lo establecido en el acuerdo, el tipo de interés es fijado semanalmente y viene aumentando persistentemente atado al alza de la tasa de interés que dispone la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Esta semana la tasa de interés alcanzó un récord del 8,07%, el doble de lo que pagaba la Argentina hace un año, cuando el exministro de Economía, Martín Guzmán renovó el acuerdo con el FMI. La tasa en ese momento era del 0,25% más 4 puntos de sobrecargos, lo que significaba un total de 4,25% de interés.

Cabe destacar que la tasa de interés fijada para la semana del 24 al 30 de julio fue del 4,07% más 4 puntos de sobrecargos. Lo que compone el 8,07% establecido para la primera semana de agosto.

La necesidad de eliminar los sobrecargos es un pedido constante de la Argentina para con el Fondo Monetario Internacional, pero desde Estados Unidos hacen caso omiso a estos pedidos. De hecho, la próxima semana podría volver a aumentar luego del incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Un dato importante en cuanto a el incremento de la tasa de interés es el incremento de lo que debe pagar la Argentina. Por ejemplo en febrero de este año se pagaron US$ 701 millones de interés, en mayo subió a US$ 742 millones, y en agosto esta cifra subirá a US$ 830 millones. Hasta ahora, el Gobierno lleva pagados US$ 7.309 millones de intereses al FMI.