El economista Miguel Ángle Broda dió us pronosticó de lo que será la situacion economíca en Argentina y advirtió que la inflación de 2022 podría tener tres digitos.

"Nosotros tenemos un escenario donde la economía crece basicamente el arrastre de lo que recibió el año pasado, y una tasa de inflación entre 65% y 70%. Pero estamos en una situación donde seguimos apreciando el peso y no tenemos forma de cumplir las metas de reservas internacionales" aswguró el especialista.

Luego explicó que la hiperinfiflación es poco probable simpre que no haya un ruptura en el gobierno. También agrego que "tenemos un descontrol no solo fiscal, sino entre misterios y entre sus secretarías. Estamos en una situación donde no se puede descartar ese escenario disruptivo que obviamente haría cagar la economía".

Sobre el dólar, Broda aseguró que "no se puede dejar el seguimiento de las brechas para saber cómo va a reaccionar una sociedad que está gastando y consumiendo, pero que cada dia tiene más pesimismo".