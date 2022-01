La Selección Argentina afrontará este martes un nuevo partido por Eliminatorias, a pesar de ya estar clasificada para Catar 2022. La albiceleste con muchas bajas por suspensiones, lesiones y casos de COVID-19, enfrentará a Colombia, que se juega muchísimo en su búsqueda de clasificarse. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no confirmó el equipo de cara al duelo, pero dio algunos indicios.

"Los cambios que tenemos que hacer por las sanciones, estamos esperando algunas evoluciones como los casos del Papu Gómez y Ocampos. Si se pueden recuperar, probablemente tendrán su lugar", aseguró el DT.

Además, hizo especial hincapié en el esfuerzo hecho por Guido Rodríguez, quien viajó para sumarse al equipo tras haber padecido COVID. Ni bien dio negativo en el PCR, y ante la suspensión de Leandro Paredes, se sumó al seleccionado: "Es un ejemplo para todos sus compañeros. Él se puso a disposición antes del partido y es de admirar. Seguramente tendrá la posibilidad de jugar".

Por otra parte, se refirió a las situaciones hostiles vividas en Calama, en el duelo frente a Chile. "Nosotros somos los encargados de bajar un poco. Puede pasar que un hotel se quede sin agua. No siempre las cosas se hacen a propósito. No me interesa entrar en el juego de 'si nos hacen eso allá, nosotros les hacemos lo mismo acá'. Es muy nuestro, muy sudamericano, pensar que todo es intencional", afirmó para poner paños fríos.

Por último, enfatizó en el comportamiento del público argentino, que ha sido sancionado por la CONMEBOL en los últimos dos partidos jugados como local, por cantos racistas: "La gente tiene que ir a la cancha a cantar por nuestra selección. Olvidarse un poco del rival. Venimos de dos partidos de cantos racistas. Además de que estoy totalmente en contra de eso, pueden perjudicar al equipo".