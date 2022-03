Y un día, por fin, ganó San Lorenzo. Que empezó el torneo con expectativa por una buena pretemporada, que no se pudo consolidar pese a algunos momentos de buen juego y que además, no podía ganar. Pero esta vez, en el Mario Alberto Kempes, se impuso al local, Talleres, por 1 a 0 con gol de Yeison Gordillo.

Fue un buen primer tiempo del Ciclón, con manejo de pelota, una posesión medianamente productiva, fue protagonista y jugó en el terreno del local. Dos características puntuales basadas en lo que serían sus extremos. El Pocho Cerutti esta picante, metido, con ganas. Ricardo Centurión, desde la izquierda, conduce.

Fue Cerutti el que apuro un lateral y a los 35 del primer tiempo le dio la chance a Gordillo de abrir el marcador e irse al descanso con la tranquilidad de ir ganando y de merecerlo.

En el segundo tiempo San Lorenzo siguió siendo mas, de hecho "Uvita" Fernández desperdició dos situaciones claras con las que pudo incrementar el marcador. Talleres por su lado, claramente no puede, pasa un espantoso momento colectivo y también individual.

Valoyes no desborda a nadie, Girotti empuja pero se lo ve muy solo, Fértoli no influye en el juego, el temible delantero uruguayo Santos no pesa y se lesiona partido por medio. Mucho trabajo por hacer en el vestuario corbodes.

En definitiva, ganó San Lorenzo, por primera vez en el torneo y fue justicia.