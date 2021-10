La estrepitosa caída por 5 a 0 frente al Liverpool tuvo efectos devastadores en el Manchester United. Quien más ha sufrido las críticas y los reproches es el entrenador del equipo Ole Gunnar Solskjaer, a quien ya muchos dan afuera del equipo. Por ahora se mantiene y tiene la banca de un histórico como Sir Alex Ferguson, pero también se rumorea que algunos directivos ya le buscan reemplazo.

Increíblemente, medios ingleses como Daily Star y Sky Sports aseguran que el principal apuntado por los dueños del club para ser el nuevo DT es Mauricio Pochettino, el actual entrenador de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Remarcan que si bien Ferguson apoya a Solskjaer, también sugirió el nombre del argentino como el candidato ideal si las cosas no prosperan.

Si bien el equipo parisino todavía no ha encontrado un buen juego colectivo, ha obtenido buenos resultados y lidera tanto la Ligue 1 como su grupo en la Champions League. Además, parece difícil que un técnico con contrato hasta el 2023, encargado de administrar uno de los planteles más completos de los últimos tiempos, desista a tal desafío.

Según aseguran en Inglaterra, Solskjaer va a tener una prueba clave la próxima fecha cuando su equipo enfrente al Tottenham y en caso de conseguir un buen resultado puede ganarse algunos partidos de margen, al menos hasta la próxima fecha FIFA. Pero si no es así, su ciclo se terminará. Además, el apoyo de los jugadores que en algún momento lo sostuvo hoy parece condenarlo, luego de la aparición de un video en el que Cristiano Ronaldo se burla de sus indicaciones en el ultimo partido.

Si lo de Pochettino no avanza, en el Manchester United barajan otros nombres que parecen más probables porque no tienen trabajo. Gustan tanto Zinedine Zidane, quien ha gestionado de gran manera a CR7 en el Real Madrid, como Antonio Conte, ex Juventus.