El Manchester United viene con rendimientos bajos. Los enormes jugadores con los que cuenta en el plantel como Fred, Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Brunos Fernandes y Cristiano Ronaldo, no alcanzan para que el equipo tenga funcionamiento.

En lo que va del semestre, el conjunto inglés sufrió varios reveces tanto en la Premier League como en la Champions, pero ninguno como el del pasado fin de semana. Enfrentó a un equipo descomunal, de los mejores del mundo como es el Liverpool en la actualidad y quedó en completo ridículo.

El conjunto de Jürgen Klopp ganó 5 a 0 y dio la sensación de que levantó el pie del acelerador para no humillar más al rival. En ese contexto, el principal apuntado es el entrenador del equipo de Manchester, el noruego Ole Gunnar Solskjaer. Desde el 2018, el ex delantero está a cargo del equipo y no pudo ganar nada. Tuvo altibajos en su campaña, pero nunca había sido tan cuestionado porque nunca había tenido un plantel tan completo a cargo.

Ahora, con la llegada de varios futbolistas de elite al club, todas las miradas recaen sobre él. Lo curioso, es que parece que no sólo los hinchas lo cuestionan sino sus propios futbolistas. A Cristiano Ronaldo, el máximo emblema del equipo, no le agradan para nada los resultados que han cosechado últimamente y recientemente apareció un video en el que parece mofarse, abiertamente y a la vista de todos en el último partido, de su propio DT.

CR7 hace algunos gestos ampulosos que parecen intentar imitar a modo burlón las poco comprensibles indicaciones dadas por Solskjaer. El noruego parece tener las horas contadas y más si los propios referentes de su plantel no lo ayudan. Mirá el video: