La legendaria judoca argentina Paula Pareto, cayó en el repechaje de su participación en Tokio 2021 y decidió concluir su carrera olímpica. La atleta obtuvo brillantemente el oro en Río 2016, luego de que su precea anterior fuera conseguida en Beijing 2008 con una medalla de bronce.

La Peque dijo que: "Siento un poco de tristeza, no voy a decir que no, porque soy deportista, competitiva y el sentimiento de haber perdido está. Después hay que analizar los pro y los contra. Me hubiese gustado darles una alegría a todos los que me estaban apoyando. Me duele más por toda la gente que se que estuvo que por mí. Hay mucha gente que la pasa mal y me pasa eso, el no poder haberles dado esa alegría", dijo con pesar.

Pareto agregó que: "Todo el mundo trasnochando por una judoca es algo que no ha pasado mucho. Pero bueno, el más contento debe ser mi papá que sabe que no se va a tener que preocupar más por las lesiones de su hija", dijo la atleta entre sollozos.